Loteria urodzinowa Castorama - pula nagród wyniesie blisko 1,5 mln zł

Od 23 marca do 16 kwietnia br. każda osoba, która dokona zakupów na dowolną kwotę, odbierze paragon z kodem i zarejestruje go na stronie, weźmie udział w losowaniu nagrody głównej o wartości 25 tysięcy złotych. Aby nagroda była jak najlepiej dopasowana do potrzeb klientów, Castorama postawiła dać każdemu możliwość wyboru, projektu, na który przeznaczy wygraną np. aranżację kuchni, łazienki czy też ogrodu marzeń. Zwycięzcy będą mieli szeroki wybór zarówno wyposażenia, jak i dodatków dostępnych w sklepach Castorama, a także projektowania kuchni czy łazienki. Dodatkowo skanując paragon w sklepie, można wziąć udział w losowaniu 25 tysięcy nagród natychmiastowych – w tym ponad 9000 kart przedpłaconych o różnej wartości do 100 zł, 1000 zestawów narzędziowych, 100 zestawów wierteł i bitów Bosch, 500 akumulatorowych wkrętarek Bosch czy blisko 3000 ogrodowych lamp solarnych.



- 25. urodziny Castorama to dla nas szczególna okazja do świętowania, gdyż już od ćwierć wieku możemy wspierać Polaków w spełnianiu ich marzeń o pięknych i funkcjonalnych wnętrzach. Na przestrzeni tych lat nieustannie podążamy za zmieniającymi się trendami i potrzebami Klientów, wzbogacając ofertę o kolejne produkty i kompleksowe usługi. Wiemy, jak ważna jest możliwość wyboru i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych oczekiwań, dlatego zwycięzcy nagród głównych w naszej loterii urodzinowej sami zadecydują na co chcieliby przeznaczyć wygraną kwotę. To od nich zależy, czy stworzą wspólnie z nami wymarzoną kuchnię, łazienkę czy też ogród. Mamy nadzieję, że tak pomyślana formuła oraz szeroki wachlarz nagród dodatkowych sprawi naszym Klientom ogrom radości i zachęci do wspólnej zabawy. – powiedział Beniamin Schön Dyrektor ds. Klienta i Digitalu w Castorama Polska.



Castorama swój pierwszy sklep w Polsce otworzyła w 1997 roku na warszawskich Włochach. Od tego czasu, chcąc być jeszcze bliżej swoich klientów, firma sukcesywnie rozwija się na terenie całego kraju. Obecnie możemy znaleźć ją w 90 lokalizacjach.