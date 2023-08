Loteria wprowadza na rynek nowe Misie Haribo

Aby wziąć udział w Loterii HARIBO należy w dniach od 10 sierpnia do 10 października br. zakupić jeden, dowolny produkt HARIBO, zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować go na www.loteriaharibo.pl i zakręcić kołem na stronie loterii, by grać o wyjątkowe nagrody! Wśród nich znajdują się: 10 smartfonów Samsung Galaxy S22, 200 szt. unikalnych gier planszowych Monopoly HARIBO oraz 300 zestawów gier „Owocaśne pary” wraz z produktami HARIBO. Dodatkowo każde zgłoszenie weźmie udział w losowaniu nagrody głównej, czyli aż 50 000 zł! Szczegóły oraz regulamin dostępne będą od 10.08.2023 na stronie www.loteriaharibo.pl

Owocaśna loteria z intensywnym wsparciem

Aktywacja HARIBO wspierana będzie intensywnymi działaniami promocyjnymi. Zaplanowano kampanię telewizyjną ze specjalnym tag-on’em, prowadzone będą działania reklamowe w social mediach, w komunikacji miejskiej oraz w aplikacji gazetkowej. Dodatkowo komunikaty promocyjne pojawią się na nośnikach LED, opakowaniach produktów oraz na materiałach POS. Loteria wspierana będzie także działaniami PR. Intensywna kampania zapewni szerokie dotarcie z komunikatem i z pewnością przełoży się na wzmożone zainteresowanie konsumentów produktami HARIBO w punktach sprzedaży.

Nowości HARIBO – warto zadbać o dostępność na półce

Loteria wygrywaśna to doskonała okazja dla konsumentów, by grać o atrakcyjne nagrody, ale także możliwość poznania nowości, które marka HARIBO wprowadziła na rynek w tym roku. Jest smacznie i jeszcze bardziej różnorodnie. Wśród propozycji HARIBO na lato znajdują się żelki o pysznych, letnich smakach oraz ciekawych kształtach.

HARIBO Grapefruit zaskakują wyjątkowym smakiem grapefruita oraz nietypowym kształtem malutkich cząsteczek owoców, HARIBO Bananas to owocowe pianki z cukrową posypką - bananowe w kształcie i smaku. Egzotyczne Mango to żelki, które mają wspaniały smak i aromat mango. Dodatkowo mają cukrową posypkę i zawierają sok z owoców mango, dzięki czemu są jeszcze bardziej soczyste.