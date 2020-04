Louis Vuitton: maseczki zamiast torebek

fot. shutterstock,

Francuski dom mody Louis Vuitton ogłosił, że wznawia pracę swoich zakładów w całej Francji. Jednak rzemieślnicy luksusowej marki modowej zamiast torebek i innego rodzaju galanterii będą teraz szyli setki tysięcy niechirurgicznych maseczek ochronnych.

W inicjatywie weźmie udział 300 rzemieślników Louis Vuitton z zakładów w Marsaz, Saint-Donat, Saint-Pourcain, Ducey i Sainte-Florence. Jest to odpowiedź na apel francuskiego rządu o zwiększenie produkcji środków ochronnych/

Niechirurgiczne maseczki zostały stworzone we współpracy z Mode Grand Ouest, regionalną organizacją przemysłu włókienniczego, która dostarcza główne materiały do produkcji, posiadające niezbędne certyfikaty.

Dom mody Louis Vuitton jest częścią konglomeratu luksusowych marek LVMH. Na co dzień gigant zajmuje się produkcją odzieży, perfum i kosmetyków takich marek jak Christian Dior czy Givenchy.

W połowie marca LVMH ogłosił, że jego jednostka kosmetyczna będzie produkować duże ilości żelu do dezynfekcji rąk. Gigant do produkcji wykorzysta linie normalnie służące do produkcji perfum i kosmetyków.