LPP, CCC, Apart tworzą związek. Proszą rząd o uratowanie setek miejsc pracy

Firmy handlowe świadome katastrofalnych skutków kryzysu wywołanego epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęły decyzję o powołaniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych i innych zrzeszyli się, by razem podejmować działania, które przyczynią się do ratowania miejsc pracy setek tysięcy pracowników, a także całej rzeszy kooperantów współpracujących z nimi na co dzień. Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, w sprawie natychmiastowego wsparcia ze strony państwa.

Po zamknięciu swoich sklepów w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego, firmy praktycznie z dnia na dzień utraciły zdolność dalszego funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących.

Bez niezwłocznej pomocy ze strony państwa, firmy nie przetrwają kryzysu, a tysiące ludzi zostanie bez pracy. Dlatego Związek zwrócił się w liście do rządu z postulatami, w których wskazuje kierunkowe obszary oraz propozycje do dyskusji i wypracowania docelowych rozwiązań.

Kluczowe postulaty to:

1. Wypracowanie rozwiązań przejściowych na czas recesji i okres wychodzenia z recesji polegających na przywróceniu handlu w niedziele, jesteśmy przekonani, że przywrócenie handlu w niedzielę nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa a wręcz przeciwnie spowoduje istotny wzrost przychodów naszej branży i w konsekwencji wzrost wpływów budżetowych.

2. Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia (rozwiązanie już stosowane w niektórych krajach). Pewną część obniżonego wynagrodzenia może pokrywać FGŚP. Rozwiązanie pozwoli szybko odbudować potencjał po wyjściu z kryzysu.

3. Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy.

4. Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia, na skutek Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego. Warunkiem wyłączenia stosowania wspomnianych przepisów wobec przedsiębiorcy jest utrzymanie co najmniej połowy poziomu zatrudnienia (w stosunku do stanu na dzień 13 marca 2020 r.) przez okres 12 miesięcy i zobowiązanie do odtworzenia poziomu zatrudnienia do poziomu 75% (w stosunku do stanu na dzień 13 marca 2020 r.) w okresie 12 miesięcy od 1 stycznia, roku w którym PKB Polski będzie na poziomie PKB z 2019 roku.

5. W wypadku niespełnienia postulatów wskazanych w pkt 1 do 4 powyżej, uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

6. Odłożenie płatności VAT naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

7. Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych

8. Uruchomienie gwarantowanych przez Państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa

9. Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail.