LPP debiutuje w Macedonii z marką Reserved

Macedonia Północna jest siódmym krajem w Europie Południowo-Wschodniej, w którym polski producent odzieży prowadzi sprzedaż stacjonarną. Rejon SEE to rynek o dużym potencjale rozwojowym marek należących do LPP i jeden z trzech najważniejszych regionów sprzedażowych spółki.

Debiut marek LPP w Macedonii Północnej zapowiedziany pierwotnie na rok 2020, z powodu utrudnień związanych z pandemią, został ostatecznie przełożony na trzeci kwartał 2021 roku. Wchodząc na rynek macedoński firma postawiła na największe i najlepiej zlokalizowane centra handlowe stolicy Macedonii Północnej - Skopje City Mall oraz Skopje East Gate.

Jako pierwszy 23 września br. uruchomiony został salon flagowej marki Reserved o powierzchni ponad 1900 m2. To jedyny sklep polskiego producenta zlokalizowany w Skopje City Mall położonym 3 km od ścisłego centrum miasta. Kompleks skupia oferty 150 punktów zakupowo-usługowych, tworząc dogodną atmosferę do łączenia zakupów, rozrywki i spotkań towarzyskich.

Za kilka tygodni spółka uruchomi kolejnych pięć sklepów swoich marek, w tym drugi salon Reserved, w nowopowstałym centrum handlowym Skopje East Gate. Obiekt, będący największą prywatną inwestycją Macedonii Północnej, będzie jednym z największych centrów handlowych w tym rejonie.

Przeczytaj także: Pepco Group otwiera pierwsze sklepy w Austrii

Salony marek LPP w Skopje przygotowane zostały w najnowszym koncepcie architektonicznym. Ich łączna powierzchnia handlowa wyniesie ponad 8 tys. m2.

Dziś, po wejściu na rynek macedoński, liczba salonów spółki w regionie bałkańskim wynosi blisko 180 sklepów o łącznej powierzchni ponad 158 tys. m2. LPP dodatkowo prowadzi w regionie sprzedaż internetową, w tym na rynku rumuńskim, chorwackim i słoweńskim, a od kilku tygodni także bułgarskim.

- Pomimo dalszego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży internetowej, wciąż podtrzymujemy nasze plany w zakresie rozbudowy sieci tradycyjnej, którą planujemy zwiększyć w tym roku o 25%. Naszym zdaniem to dobry kierunek rozwoju, który pozwoli umacniać strategię sprzedaży wielokanałowej – dodaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Zgodnie z planami przyjętymi przez LPP na rok bieżący, spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę swojej sieci stacjonarnej 950 mln PLN, w tym w największym stopniu na rozwój sklepów w Europie i regionie CIS.