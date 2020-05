LPP: E-commerce miał 15,8 proc. udziału w przychodach firmy w Polsce

LPP zakończył ubiegły rok z rekordową sprzedażą o wartości niemal 10 mld złotych. Przychody z zagranicy stanowiły w minionym roku 52% sprzedaży całej Grupy. Przełożyło się to na niemal 1,1 mld zł wkładu do krajowego budżetu w postaci podatków. Obecnie co szósta rzecz w kolekcji Reserved z metką EcoAware.

Przychody spółki w ostatnim, 4-miesięcznym kwartale 2019 roku wyniosły 3,5 mld złotych, przy marży brutto na poziomie 53,4%. W ujęciu rocznym firma zanotowała wzrost o ponad 13% w porównaniu do 2018 roku, wypracowując 9,9 mld złotych przychodów oraz zysk netto na poziomie 500 mln złotych. LPP było obecne na 39 rynkach.

- Także młode marki House, Mohito oraz Sinsay wykazywały dodatnią sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL). Szczególnie cieszą nas te najwyższe tj. w Izraelu, Rumunii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie rynki są bardzo konkurencyjne - komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

W ostatnim kwartale sprzedaż internetowa stanowiła ona 15,8% przychodów z Polski oraz 14,2% sprzedaży całej Grupy. W tym samym okresie przychody z tego kanału w Polsce stanowiły już 54% przychodów całego e-commerce LPP. – Dzięki dalszemu rozwojowi sklepów internetowych za granicą, wydatkom na marketing oraz na skutek zmiany zachowań zakupowych polskich klientów, wynikającej z niedzieli bez handlu, sprzedaż e-commerce w całym ubiegłym roku przyniosła ponad 1,1 mld zł przychodów – dodaje Przemysław Lutkiewicz.



Miniony rok to dla LPP projekty zmniejszające wpływ działalności firmy na otoczenie i sprzyjające tworzeniu zrównoważonej mody. Wdrożone rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie ilości foliopaków w sprzedaży online, przyniosły redukcję zużycia plastiku do 2019 roku o prawie 250 ton. Sukcesywnie zwiększany jest również odsetek produktów Eco Aware w kolekcjach marek LPP i wykorzystanie materiałów przykładowo pochodzących z recyklingu lub wykonanych w obiegu zamkniętym. Co szósta rzecz w kolekcji Reserved z 2019 roku powstała już w bardziej zrównoważony sposób. Działania LPP obejmują także wsparcie w zarządzaniu używanymi tekstyliami, tj. kontynuowane przez LPP w 2019 roku zbiórki używanej odzieży w wybranych salonach stacjonarnych. - Od teraz do 2025 roku nasze emisje zmniejszymy o 15% - wyjaśnia Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. W przeliczeniu na sztukę odzieży LPP, emisja gazów cieplarnianych wynosi średnio 5,68 kg.

Ubiegły rok to kontynuacja podejmowanych przez polską spółkę prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców. - W ciągu siedmiu lat przeznaczyliśmy na ten cel łącznie ponad 25 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to wartość nakładów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w fabrykach dostawców w 2019 r. Co ważne, w okresie opisywanym w naszym najnowszym raporcie, audytorzy LPP przeprowadzili w 10 krajach łącznie 1564 audyty pod kątem BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka, a w samym Bangladeszu 85% naszych fabryk uzyskało ocenę bardzo dobrą lub dobrą – dodaje Anna Miazga.

W związku z rozwojem epidemii na świecie, wiele planów biznesowych spółki uległo zmianie. Celem zarządu LPP stało się przede wszystkim przeprowadzenie spółki przez trudny okres, a wszelkie podejmowane działania koncentrują się na utrzymaniu stabilnej sytuacji firmy, a tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i wieloletnim kontrahentom w Polsce i na świecie. - Patrząc na wydarzenia pierwszego kwartału tego roku, zdecydowaliśmy się wprowadzić w życie scenariusz zakładający ograniczenie kosztów i wydatków inwestycyjnych. Koncentrujemy się też tylko na obszarach, które wspierają rozwój firmy w tych szczególnych warunkach rynkowych, jak na przykład skokowy wzrost w kanale e-commerce. Nowe realia to również przestrzeń dla rozwoju omnichannelu, który pozostaje dla nas priorytetem i z pewnością nastąpi przyspieszenie w tym obszarze – dodaje Przemysław Lutkiewicz.

– Wierzymy, że elastyczne reagowanie na zmiany warunków handlowych, dywersyfikacja kanałów sprzedaży oraz dobra oferta cenowa naszych marek pozwolą nam przetrwać ten trudny czas. Liczymy, że uda nam się zachować bezpieczny bilans i wrócić do rozwoju po kryzysie. – podsumowuje Przemysław Lutkiewicz.

- Dzięki wszystkim inicjatywom zrealizowanym w 2019 roku mogliśmy wesprzeć 140 organizacji przekazując na ten cel ponad 2,8 mln złotych – komentuje Anna Miazga, która jest także wiceprezeską Fundacji LPP.