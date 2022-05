LPP ma kupca na swoją spółkę w Rosji. Co to za firma?

Zarząd LPP SA poinformował, że na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, 19 maja br. podjął decyzję o sprzedaży spółki RE TRADING OOO konsorcjum chińskiemu.



Jednocześnie spółka przekazuje, że na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej.

Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku - podano.

LPP opuszcza Rosję

Przypomnijmy: pod koniec kwietnia LPP zdecydowało o sprzedaży zarejestrowanych w Rosji spółek RE TRADING OOO oraz LLC Re Development.

- Od pierwszych dni wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, w LPP popieramy i respektujemy wszelkie międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. Potwierdzeniem tego była decyzja zarządu spółki z 4 marca br. dotycząca zawieszenia działalności operacyjnej i wstrzymania dostaw towarów na rynek rosyjski oraz trwających i planowanych projektów rozwojowych w tym kraju – podało wówczas LPP.