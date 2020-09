LPP ma zgodę na skup akcji własnych za 2,1 mld zł

fot. materiały prasowe

Walne zgromadzenie akcjonariuszy LPP upoważniło w piątek zarząd spółki do rozpoczęcia skupu akcji własnych. Na ten cel może zostać przeznaczone 2,1 mld zł.

- Zwyczajne walne zgromadzenie LPP postanawia utworzyć kapitał rezerwowy spółki w kwocie: 2,1 mld zł zł w celu sfinansowania skupu akcji własnych spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez walne zgromadzenie. Kapitał rezerwowy pochodzić będzie z zysków spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym spółki - czytamy w jednej z uchwał piątkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały skupem ma być objęte nie więcej niż 277 863 akcje, które stanowią nie więcej niż 15 proc. kapitału zakładowego spółki. Program będzie trwać od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały maksymalnie do dnia 31 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

- Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty nabycia w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 3000 zł i nie może być wyższa niż 8000 zł - głosi również uchwała. W piątek akcje LPP kosztowały maksymalnie 7050 zł.

O buy-backu zaczęło być głośno w sierpniu, kiedy pojawiły się projekty uchwał na piątkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy. Pomysł budził kontrowersje - spółka, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa (pierwsze półrocze zakończyła stratą 361 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej), teraz decyduje o wyłożeniu ogromnych pieniędzy na buy back.

Zarząd LPP tłumaczył jednak wówczas, że decyzja walnego nie musi oznaczać automatycznego uruchomienia skupu akcji, ma to być jedynie dostępna do 2025 roku opcja, z której zarząd będzie mógł skorzystać, gdy kurs akcji spadnie do bardzo niskich poziomów.

Z drugiej strony widełki cenowe przy jakich może odbywać się skup akcji ustawiono dość szeroko (obecny kurs się w nim mieści), niewiele więcej kosztowały również tuż przed pandemią (ok. 8400 zł), po ogłoszeniu lockdownu w marcu ich kurs zanurkował poniżej 4 tys. zł.