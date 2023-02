LPP o kampanii Dbaj o ubranie: Chatbot udzielił 22 tys. porad

30 proc. z nas nie wie czym jest zrównoważona moda, a spora grupa osób (17 proc.) nadal wyrzuca nienoszone już ubrania do śmieci, 73 proc. hasło ekologia kojarzy się z segregacją śmieci, a zaledwie dla 4 proc. badanych oznacza to dbanie o to co posiadają,

Blisko połowa badanych odcina w ubraniach metki z oznaczeniami dot. pielęgnacji; z kolei aż ¾ badanych deklaruje, że chętnie korzystałoby z kodu QR, który po zeskanowaniu wyświetlałby więcej informacji o ubraniu,

Deklarujemy, że wiemy, jaką ilość detergentów potrzebujemy do prania, jednak w dużej mierze stosujemy je „na oko”. Wielu z nas nie sortuje też prania przed prasowaniem, co sprawia, że ubrania szybciej się niszczą. Spora grupa osób nie do końca wie, jak prawidłowo prać, suszyć, czy prasować poszczególne elementy odzieży, ma jednak potrzebę zgłębienia tej wiedzy.

Przygotowana w ramach kampanii strona www.dbajoubranie.pl, a na niej praktyczne porady i narzędzia, takie jak chatbot czy kalkulator emisji, mają pomóc zrozumieć wszystkim nam – konsumentom, że zmiana naszych przyzwyczajeń nie tylko dotyczących prania, ale także suszenia, prasowania i przechowywania odzieży, przyczynia się do ograniczenia jej zużycia.

.Chatbot stworzony na potrzeby tej kampanii udzielił przeszło 22 500 odpowiedzi z poradami, jak odczytywać symbole z metek i pielęgnować ubrania w zależności od materiału, z którego są uszyte. Ponad 1500 osób wyliczyło swój ślad węglowy na kalkulatorze i poznało sposób na jego zmniejszenie - wymienia Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Dzięki współpracy z influencerami kampania „Dbaj o ubranie” zyskała na TikToku blisko 10 000 000 wyświetleń, zaś w wyzwaniu na tej platformie wzięło udział prawie 1500 osób. Poprzez instagramową współpracę z influencerami, kampania dotarła także do ponad 580 000 odbiorców, dając im przestrzeń do wymiany spostrzeżeń. W mediach pojawiło się z kolei ponad 70 publikacji, co wygenerowało zasięg przekraczający 52 000 000.

Kampanię LPP wspierają eksperci z Łódzkiego Instytutu Technologicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Uczelni Łazarskiego oraz firma doradcza Deloitte. Do projektu zostali także zaproszeni ambasadorzy.