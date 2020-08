LPP oferuje odroczone płatności PayPo

fot, LPP

Z odroczonych płatności PayPo miesięcznie korzysta ponad 250 tys. konsumentów, którzy w 2020 roku zrealizowali przeszło 1 mln transakcji. Rozwiązanie PayPo jest dostępne w przeszło 1 tys. e-sklepów. Niedawno do tego grona dołączyło LPP.

Teraz PayPo nie będzie pobierać karnych odsetek za opóźnienia w płatnościach do 30 dni po terminie. – Ponad 98% naszych klientów spłaca swoje zobowiązania wobec PayPo. Wśród pozostałych ok. 2% osób są również takie, które nie spłacają w terminie przez zwykłe roztargnienie czy nieprzewidziane czynniki zewnętrzne, dlatego postanowiliśmy zrezygnować z pobierania karnych odsetek w czasie do 30 dni po terminie – skomentował Radosław Nawrocki, prezes zarządu PayPo



Po rozwiązanie polskiego fintechu sięgnęły takie firmy jak LPP, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlon.

Udział odroczonych płatności we wszystkich transakcjach w internecie w Polsce jest wciąż jednocyfrowy, podczas gdy w Europie Zachodniej wynosi 15-25 %.