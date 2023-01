LPP rozszerza zbiórkę używanej odzieży na całą Polskę. Gdzie trafiają ubrania?

Odzież w dobrym stanie jest przekazywana osobom w kryzysie bezdomności. Pozostałe ubrania, zgodnie z ideą mody cyrkularnej, trafią do przetworzenia stając się w przyszłości surowcem do produkcji przędzy zgodnie z ideą textile-to-textile.

Spółka LPP rozpoczęła zbiórkę używanej odzieży w połowie 2018 roku, by nadając jej drugie życie ograniczać ilość odpadów tekstylnych i jednocześnie wspierać osoby potrzebujące. Początkowo akcja była prowadzona w ok. 20 wybranych salonach flagowej marki Reserved, a już po roku – w odpowiedzi na duże zainteresowanie wśród klientów, firma rozszerzyła inicjatywę o sklepy House i Mohito. Na koniec 2019 roku zbiórka była prowadzona w ok. 50 lokalizacjach w większości dużych miast na terenie całego kraju. W ciągu ponad 4 lat trwania akcji LPP zebrało przeszło 12 ton ubrań, które za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta trafiły do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Współpraca LPP z polskim start-upem Use Waste

Obecnie, w ramach zbiórki ubrania dowolnej marki można przynieść do każdego z niemal tysiąca sklepów LPP w Polsce, zostawiając je w specjalnie oznaczonych pojemnikach lub oddając bezpośrednio sprzedawcy. Ważne, by rzeczy były w dobrym stanie, pozwalającym na ich ponowne użycie. Co istotne, nawet jeśli część ubrań okaże się nieodpowiednia do przekazania potrzebującym, firma planuje ich ponowne wykorzystywanie. Sortowane i dzielone na wykonane z bawełny oraz poliestru ubrania, w zamyśle polskiego producenta mają być w przyszłości przekazywane do ponownego przetworzenia w technologii textile to textile.

Już w 2022 roku firma nawiązała współpracę z polskim start-upem Use Waste, który na zlecenie spółki zajmuje się opracowaniem innowacyjnej technologii produkcji przędzy z odpadów tekstylnych. Firma planuje w tym zakresie kolejne współprace, które w następnych latach mają za zadanie przybliżyć LPP do realizacji bardzo ważnego dla branży aspektu działań prośrodowiskowych, jakim jest realne ograniczenie ilości odpadów odzieżowych.

Nowe miejsca pracy

Prowadzona na szeroką skalę akcja zbiórek odzieży jednocześnie oznacza rosnące zapotrzebowanie na obsługę procesu segregacji. To z kolei stworzyło kolejne pole do współpracy spółki z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta (Koło Gdańskie), tym razem w ramach projektu „Sortownia”. Inicjatywa realizowana od 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni pozwoliła na stworzenie dla podopiecznych organizacji stanowisk pracy przy sortowaniu odzieży pochodzącej ze zbiórek.