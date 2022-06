LPP rusza z kampanią Dbaj o ubranie

30 proc. z nas nie wie czym jest zrównoważona moda, a spora grupa osób (17 proc.) nadal wyrzuca nienoszone już ubrania do śmieci,

73 proc. hasło ekologia kojarzy się z segregacją śmieci, a zaledwie dla 4 proc. badanych oznacza to dbanie o to co posiadają,

Blisko połowa badanych odcina w ubraniach metki z oznaczeniami dot. pielęgnacji; z kolei aż ¾ badanych deklaruje, że chętnie korzystałoby z kodu QR, który po zeskanowaniu wyświetlałby więcej informacji o ubraniu,

Deklarujemy, że wiemy, jaką ilość detergentów potrzebujemy do prania, jednak w dużej mierze stosujemy je „na oko”,

Wielu z nas nie sortuje też prania przed prasowaniem, co sprawia, że ubrania szybciej się niszczą,

Spora grupa osób nie do końca wie, jak prawidłowo prać, suszyć, czy prasować poszczególne elementy odzieży, ma jednak potrzebę zgłębienia tej wiedzy.

Z tego powodu startuje kampania LPP pod hasłem „Dbaj o ubranie. Czytaj. Sprawdzaj. Pielęgnuj”. - Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach projektu narzędzia czy porady pozwolą nam to zmienić i pomogą naszym klientom podejmować świadome decyzje. Realizując naszą kampanię chcemy pokazać, że codzienne nawyki dot. pielęgnacji odzieży również mają wpływ na przyszłość naszej planety - mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Przygotowana w ramach kampanii strona internetowa www.dbajoubranie.pl, a na niej praktyczne porady i narzędzia, takie jak chatbot czy kalkulator emisji, mają pomóc zrozumieć wszystkim nam – konsumentom, że zmiana naszych przyzwyczajeń nie tylko dotyczących prania, ale także suszenia, prasowania i przechowywania odzieży, przyczynia się do ograniczenia jej zużycia.

Kampanię LPP wspierają eksperci z Łódzkiego Instytutu Technologicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Uczelni Łazarskiego oraz firma doradcza Deloitte. Do projektu zostali także zaproszeni ambasadorzy.