Lubella z nową akcją dla najmłodszych konsumentów

fot. mat. pras.

Płatki śniadaniowe Lubella to produkt dedykowany dzieciom, dlatego marka postanowiła przygotować coś specjalnie dla nich, dołączając do opakowań produktów fluorescencyjną zawieszkę. Akcji promocyjnej towarzyszy także możliwość zdobycia fluonakładek z grafikami potworków na plecaki.

Lubella w najnowszej akcji do każdej objętej promocją paczki płatków śniadaniowych dołącza unikalną fluozawieszkę. Do zebrania aż 10 wzorów z postaciami potworków. Dzięki temu, że gadżet ma formę breloczka, można go przyczepić w dowolnym miejscu – do plecaka, piórnika, kurtki.

Gratis znajdziemy w paczkach płatków śniadaniowych linii Choco – czyli w Kulkach, Muszelkach i Piegołakach. Akcji towarzyszy kampania digitalowa (display, influencerzy) oraz promocja konsumencka w wybranych sklepach. Przy zakupie 2 wybranych paczek objętych promocją można odebrać fluorescencyjne nakładki na plecak z grafikami potworków.