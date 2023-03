Lunch od pracodawcy? Dodatek żywieniowy nowym trendem w benefitach pracowniczych

Jak wynika z raportu Food Trendów 2022, zrealizowanego przez Pyszne.pl, już 26% Polaków kupuje gotowe dania i zamawia je do miejsca zatrudnienia, a 33% przyznaje, że jedzenie posiłków z koleżankami i kolegami w pracy jest dla nich ważne. Po izolacji spowodowanej przez pandemię, wspólne spędzanie czasu, na przykład podczas spożywania posiłków, stało się dla wielu osób niemal rytuałem. Nie dziwi więc, że pracodawcy coraz chętniej oferują benefity pracownicze mające na celu m.in. wzmacnianie więzi między współpracownikami. Obecnie, gdy pakiety sportowe stały się niemal standardem, na rynku pojawiają się nowe rozwiązania. Jedną z możliwości jest dodatek żywieniowy, dzięki któremu możemy, w ramach określonego budżetu, zamówić dania w wybranym przez siebie lokalu.

– Dodatek żywieniowy to obecnie jedna z ciekawszych opcji na rynku benefitów. W zespole, który ma możliwość skorzystania z takiego rozwiązania pracodawcy obserwują rosnące morale, satysfakcję z pracy i lepsze stosunki między pracownikami. Pracownicy bardziej angażują się też w życie firmy. Nawet jeśli pracują zdalnie, umawiają się na spotkania wirtualne, które spędzają przy zamówionych posiłkach. Dlatego to ciekawa propozycja dla każdego przedsiębiorcy. Usługa Pyszne dla biznesu dopiero rozpędza się na polskim rynku, ale już teraz wyróżnia się elastycznością i jest bardzo konkurencyjna. Chcemy nadal ją rozwijać i „rzucić rękawicę” innym graczom aktywnym w obszarze benefitów żywieniowych w Polsce – mówi Przemysław Biedrzycki, menedżer zarządzający rynkiem biznesowym w Polsce, Włoszech i Bułgarii w Just Eat Takeaway.com, odpowiedzialny za rozwój programu Pyszne.pl dla biznesu.

Benefity żywnościowe coraz popularniejsze na świecie

Dodatki żywieniowe w Polsce dopiero zyskują na popularności, ale w niektórych krajach to już jedno z podstawowych świadczeń socjalnych na rynku pracy. Przykładem może być Izrael.

- Liderem w kategorii benefitów żywnościowych jest w Izraelu firma 10bis, będąca częścią grupy JustEat Takeaway.com. Z jej usług korzysta już ponad 3500 firm, w tym ponad 80% izraelskich przedsiębiorstw technologicznych. Rozwiązanie proponowane przez 10bis pojawia się już również na innych rynkach. Usługa Pyszne dla biznesu jest właśnie jego adaptacją na polskim rynku - dodaje Biedrzycki.

Na czym polega benefit żywnościowy? Pracownicy, którzy dostają taką możliwość, mogą płacić za pomocą specjalnej karty w restauracjach, kawiarniach, piekarniach i innych miejscach, które oferują przygotowane posiłki i napoje. Co istotne karta może być wykorzystywana tam, gdzie pracownik tego chce: przy porannej kawie, obiedzie ze współpracownikami, ale także przy zamówieniach realizowanych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

Dodatek żywieniowy dla pracowników można z reguły dowolnie modyfikować – zarówno w kwestii budżetu do wykorzystania na zamawiane posiłki, sposobu i terminu rozliczania, a także liczby osób objętych programem.

Co istotne, wraz ze zmieniającymi się preferencjami pracowniczymi, zmieniają się również uwarunkowania prawne. Od 1 marca 2022 roku do 300 zł miesięcznie wzrosła wartość zwolnienia ze składek ZUS finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Wcześniej wartość wynosiła do 190 zł miesięcznie.