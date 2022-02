Luty w handlu: Branża wspiera Ukraińców, uszczelnione niedziele, co dalej z Eurocashem?

Branża handlowa wspiera Ukraińców

W nocy z 23 na 24 lutego w związku z inwazją Rosji na Ukrainie wprowadzony został stan wojenny.

W ramach solidarności z narodem ukraińskim organizacje handlowe zadeklarowały chęć udzielenia pomocy uchodźcom z terenów ogarniętych wojną w formie zapewnienia miejsc pracy i środków do życia, jak również wsparcie w zakresie aklimatyzacji w naszym kraju.

W obliczu wszczęcia przez Federację Rosyjską konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu wystosowały wspólny apel do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia obywatelom Ukrainy zarówno tym przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i ukraińskim uchodźcom napływającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Przedstawiciele branży podkreślili konieczność wprowadzenia przez polski rząd ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

Biedronka z finansowym programem wsparcia dla pracowników z Ukrainy

W woj. podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe będzie otwarcie sklepów w niedzielę. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski uchodźcami, mamy w Polsce stan "wyższej konieczności, w którym potrzebne jest uruchomienie danego rodzaju działalności".

- Chcemy dać jasny sygnał, że - jeśli chodzi o otwieranie w tych miejscach sklepów, które w niedzielę powinny być zamknięte - tego typu działania nie będą karane - dodał. Zapowiedział też skorygowanie stosownych przepisów.

CCC i LPP zamykają sklepy na Ukrainie

Sytuacja u naszych sąsiadów wpłynęła na biznesy polskich spółek na rynek ukraińskim.

Wszystkie oddziały stacjonarne CCC zostały zamknięte, a transporty wstrzymane w związku z wprowadzonym stanem wojennym.Firma jest obecna na rynku ukraińskim w modelu franczyzy. Ukraina odpowiada za ok. 1 proc. obrotów spółki, a Rosja - ok. 2 proc.

Tegoroczne plany rozwojowe LPP na Ukrainie na ten moment zostały anulowane - przekazało biuro prasowe firmy będącej właścicielem m.in. marek Reserved i Sinsay.

Rynek ukraiński odpowiada orientacyjnie za 6 proc., a rosyjski - za 20 procent całości obrotu spółki.Placówki w Rosji nadal funkcjonują.

Rykoszetem w rosyjski biznes

W związku z agresją Rosji na Ukrainę wstrzymujemy obsługę rosyjskich inwestycji i inwestorów działających na terenie Polski - oświadczyła w Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zerwanie stosunków biznesowych z firmami zarejestrowanymi w Rosji i Białorusi oraz zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. Jej zdaniem "w ten sposób możemy osłabić agresora".

Na forach dotyczących zakupów w rosyjskiej sieci Mere, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, zaczęły się pojawiać wpisy "nie wyobrażam sobie, aby ktoś tam robił zakupy po 24 lutego", " nie wspomagamy rosyjskiej gospodarki". Dotychczas kupujący chwalili sieć za niskie ceny, choć mieli zastrzeżenia do jakości czy do wyglądu sklepów sprzedających towar prosto z palet oraz braków towaru na półkach.

Uszczelniony zakaz handlu. Czy skutecznie?

1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Na początku ze statusu placówki pocztowej korzystały głównie sklepy franczyzowe, z czasem - wszyscy liczący się gracze, włączając w to również sieci DIY.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła również określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa ustawą, a życie życiem. Pokazała to pierwsza niedziela po uszczelnieniu zakazu. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwa inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika.

W placówce Intermarche w Cieszynie miała nawet miejsce interwencja policji, bo w lokalu sprzedawano alkohol. Teraz właściciele sklepu mogą odpowiadać za złamanie zapisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą alkohol nie może być sprzedawany w obiektach transportu publicznego. Interwencja miała miejsce na wniosek handlowej Solidarności. Market w Cieszynie zrezygnował z opcji „dworzec” i tydzień później był już wypożyczalnią sprzętu sportowego.

Co na to sama Grupa Muszkieterów? - Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele - odpowiedziało biuro prasowe.

Od marca bez limitów w sklepach

Pod koniec lutego ukazało się rozporządzenie covidowe, które znosi większości obostrzeń. Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki i kluby. Nadal będzie obowiązek noszenia maseczek w miejscach, gdzie trudno zachować dystans.

- Znosimy większość restrykcji, które mają charakter gospodarczy. Właściwie zostają tylko te restrykcje, które mają charakter czysto epidemiczny, związany z utrzymaniem tego kryterium ograniczania transmisji wirusa - powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Nowy zarząd Eurocashu. Co z przyszłością spółki?

Zarząd Eurocash S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego. Rui Amaral i Noel Collett są poza zarządem spółki.



Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny, a Tomasz Polański odpowiada za segment hurtowy.

– Tomasz Polański zna wszystkie aspekty biznesu hurtowego Grupy Eurocash. Pod jego nadzorem Eurocash Dystrybucja znacząco zwiększyła swoją sprzedaż i wkład do wyniku netto, również poprzez sprawnie przeprowadzoną integrację z innymi hurtowymi jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Tomasz odpowiadał również za transformację sprzedaży hurtowej, poprzez platformę eurocash.pl, która jest dziś największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym, z ponad 5 mld zł sprzedaży. Z kolei Dariusz Stolarczyk, jako dyrektor zarządzający Eurocash Serwis, nie tylko prowadził największą pod względem przychodów jednostkę grupy, ale również dynamicznie ją rozwijał poprzez zdobywanie kolejnych udziałów w rynku i zbudowanie nowoczesnej organizacji sprzedażowej. Wdrożył również liczne projekty, które znacząco poprawiły efektywność łańcucha dostaw – wskazał Paweł Surówka, prezes zarządu Eurocash.

– W nowym składzie zarząd przystąpi do wypracowania nowej strategii dla Grupy Eurocash na rok 2025, której upublicznienie przewidujemy przed końcem drugiego kwartału – zapowiedział.

1 lutego zarząd Eurocash przekazał opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 24 września 2021 r. zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli wstępne niewiążące oferty.

Oferty dotyczą wejścia kapitałowego do spółki lub wybranego segmentu jej biznesu w związku z rozważanymi opcjami rozwoju Grupy Eurocash i w celu dalszego prowadzenia rozmów spółka postanowiła udostępnić oferentom i ich profesjonalnym doradcom możliwość zbadania stanu finansowego i prawnego Grupy Eurocash lub jej wybranych segmentów.

Jako pierwsi podaliśmy, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe. Jak dowiedzieliśmy się, Maxima Grupe mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.

Żabka otwiera 8000. sklep i inwestuje

10 lutego br. został otwarty 8000. sklep sieci Żabka w formule Żabka Smart. Placówka zlokalizowana jest na terenie Sierakowa.W sklepie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorcy i sprzedawców.

Żabka Nano to z kolei bezobsługowe placówki, które mogą powstawać w różnorodnych lokalizacjach. Dotychczas powstały w sklepie Decathlon, klubie fitness Zdrofit, a ostatnio także w GIGAmarkecie Leroy Merlin przy Al. Jerozolimskich 244 w Warszawie. To początek współpracy obu firm. Celem jest zwiększenie komfortu klientów Leroy Merlin podczas zakupów.

Pisaliśmy również o pilotażowym projekcie maszyny paczkowej PickupHero w sklepie Żabka.

Grupa zdecydowała się także na inwestycję w start-up Mięsna Paczka, który chce dostarczać konsumentom prawdziwie ekologiczne mięso z certyfikowanych polskich hodowli.