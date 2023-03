Luty w handlu: UOKiK otworzył worek z karami, rekordowe Dino, zmiany w kodeksie pracy

UOKiK kontroluje i karze

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty sieciom Auchan Polska i SCA PR Polska (Intermarche). Zarzuty wobec Intermarche dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwania rabatów, pomimo niespełnienia warunków, od których pierwotnie uzależniono ich udzielenie. Zarzuty wobec Auchan dotyczą nieuzasadnionego pobierania opłat od kontrahentów.

UOKiK wszczął także postępowanie przeciwko firmie Amazon. Zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Zgodnie z ustaleniami prezesa Urzędu, złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, stanowi jedynie ofertę nabycia produktu ze strony konsumenta.

Urząd nałożył również kary finansowe na sieci Agata i Bricoman Polska. Detaliści nie płacili na czas swoim kontrahentom. Bricoman odwołał się od tej decyzji. Karę za handel fałszywymi opiniami w internecie otrzymała z kolei Agencja City Damian Trzciński. Za ograniczanie konkurencji ukarana została zajmująca się odbiorem odpadów spółka PreZero z Grupy Schwarz.

Prezes UOKiK postawił również zarzuty nieoznaczania w sposób jednoznaczny materiałów reklamowych na Instagramie trójce popularnych influencerów. Chodzi o Filipa Chajzera, Dodę i Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Ponadto prezes UOKiK widzi konieczność nowego zdefiniowania roli Inspekcji Handlowej jako organu kontroli. - Konieczny jest przegląd przepisów i procedur, którego skutkiem będzie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz opracowanie efektywnych procedur kontroli uwzględniając rozwijające się formy sprzedaży w sieci, a także mających na celu skuteczniejsze egzekwowanie sankcji - wskazał Tomasz Chróstny.

Dino na rekordach

Dino w lutym pobiło giełdowe rekordy. Wycena spółki sięgnęła 38,5 mld zł. Maksymalny kurs akcji wyniósł 393,10 zł. Według magazynu „Forbes” właściciel Dino, Tomasz Biernacki, to jeden z najbogatszych Polaków - jego majątek jest szacowany na 19,8 mld zł.

ChatGPT zrewolucjonizuje handel?

ChatGPT firmy OpenAI stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji w historii. To chatbot oparty na oprogramowaniu, które przenosi aplikacje sztucznej inteligencji (AI) na zupełnie nowy poziom - uważają eksperci z Doliny Krzemowej. Okrzyknięto go kolejnym przełomem porównywalnym z iPhonem i wyszukiwarką firmy Google. Czy będzie wykorzystywane przez sieci handlowe? Okazuje się, że tak. Testuje go Żabka Polska.

Zmiany w kodeksie pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in przez pracownicę w ciąży czy pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia.

Uregulowano także kwestie kontroli trzeźwości pracowników.

Kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie pracodawca będzie mógł objąć tylko takich pracowników, których praca stwarza zagrożenie.

Sprzedaż energetyków dzieciom zakazana?

Do Sejmu trafił projekt zmiany Ustawy o zdrowiu publicznym. Dotyczy wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia; zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych.

Ustawa wprowadza też definicję napoju energetyzującego. Za taki napój według projektu uznawany jest produkt, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Ceny papryki biją rekordy

Papryka kosztuje w hurcie 20 zł, w detalu od 20 do 32 a nawet 35 zł w zależności od sklepu. Tymczasem jeszcze rok temu, w lutym za paprykę płaciliśmy od 7,5 do 13,5 zł co oznacza, że podrożała o 150 proc. Producenci papryki jeszcze w ubiegłym roku zwracali uwagę na bezpodstawne obniżanie cen sprzedaży poniżej kosztów uprawy.

InPost podnosi ceny i ... walczy o słowo "paczkomat"

InPost zapowiedział, że od 1 marca 2023 roku podniesie ceny usług dla klientów biznesowych i detalicznych. - Mam nadzieję, że to będzie jedyna podwyżka w tym roku i podobnie jak w poprzednim roku mniejsza od inflacji - powiedział Rafał Brzoska, szef InPostu. Spółka nie tylko zmienia cennik, ale chce też wywrzeć nacisk na konkurentów. Firma rozesłała maile do przedsiębiorców, w których poinformowała, że nazwa Paczkomat® jest znakiem towarowym i żąda, aby nie odmieniać tego słowa przez przypadki.

Żywiec zamyka browar w Leżajsku

Grupa Żywiec ogłosiła zamiar reorganizacji swojej produkcji w Polsce. Firma planuje skoncentrować wolumen oraz przyszłe inwestycje w sieci czterech browarów. Oznacza to zakończenie produkcji w Browarze Leżajsk w czerwcu tego roku. Marka Leżajsk pozostanie w portfolio firmy, a jej produkcja będzie kontynuowana w innych browarach.

Browar Leżajsk zatrudnia 103 osoby. W 2021 uwarzył około 800 tysięcy hl piwa.