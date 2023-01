Ma tylko 21 mkw. i oferuje 200 produktów - drugi sklep kontenerowy Colruyt

To drugi oddział Okay Direct - pierwszy detalista otworzył w centrum Gandawy, w listopadzie 2021 r. Bezobsługowy sklep kontenerowy Okay Lennik ma tylko 21 mkw. i sprzedaje ograniczony asortyment około 200 produktów, z naciskiem na świeże i szybkie posiłki.

- Dzięki koncepcji 24/7, Okay Direct oferuje klientom istniejącego sklepu możliwość robienia zakupów nawet poza normalnymi godzinami otwarcia oraz w niedziele. Ten punkt różni się od liczącego 150 mkw. Okay Direct w Gandawie, który oferuje 650 referencji. Chcemy zbadać różne możliwości - powiedział dyrektor zarządzający sieci, Christophe Dehandschutter.

Skalowalny projekt Okay Direct

- Koncepcja jest doskonale skalowalna. Zastosowana technologia oferuje wiele możliwości rozwoju w zależności od potrzeb - dodał.

W Gandawie nowy koncept sklepu z nawiązką spełnia oczekiwania. Dlatego Grupa Colruyt chce otwierać kolejne sklepy w bardzo krótkim czasie.

Technologia dla autonomicznych sklepów została opracowana we własnym zakresie przez Smart Technics, centrum innowacji Grupy Colruyt. Klienci uzyskują dostęp do sklepu poprzez zeskanowanie kodu QR swojej aplikacji lub karty Xtra. Za pomocą tego kodu mogą również otwierać drzwi lodówek. Wszystkie zakupy są automatycznie rejestrowane. W kasie klienci otrzymują końcowy rachunek i mogą płacić elektronicznie.