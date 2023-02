Maciej Maciejowski został CTO w home.pl. Zdobywał doświadczenie w Benefit Systems

Maciej Maciejowski obejmuje stanowisko Chief Technology Officer (CTO) w home.pl. Jest ekspertem w zakresie technologii i managerem z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Do jego głównych zadań należeć będzie zarządzanie strategią rozwoju technologicznego spółki, opieka nad infrastrukturą home.pl, koordynacja działań IT oraz zadania z obszarów R&D.