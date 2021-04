Maciej Maleńczuk w kolejnej kampanii Warki Radler

Konsumenci lubią kreacje z udziałem Maćka Maleńczuka, fot. mat. pras.

Występy w chórze, jodłowanie przed góralską chatą i bezalkoholowy radler w dłoni - to kolejna reklama Warki Radler 0,0% z Maciejem Maleńczukiem.

Warka Radler 0,0% przyzwyczaiła już swoich konsumentów do humorystycznych reklam z udziałem Maćka Maleńczuka. W kolejnych odsłonach artysta wciąż na wszystko narzeka, zwłaszcza na… reklamowany przez siebie produkt.



– Konsumenci bardzo lubią nasze nieoczywiste kreacje z udziałem Maćka Maleńczuka –– mówi Klaudyna Konarzewska, Brand Manager Warki Radler. – To dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną odsłonę tej kampanii. W tym roku poza spotem telewizyjnym będziemy mieć także dużo angażujących kreacji w mediach społecznościowych – dodaje Konarzewska.



Kampania wspiera nowe warianty Warki Radler 0,0% o smaku Kiwi z Pigwą i Ananasa z Cytrusami, które w marcu dołączyły do rodziny bezalkoholowych radlerów od Warki. W sumie produkt dostępny jest aż w sześciu wyjątkowych smakach: Cytryna, Ciemne Cytrynowe, Grejpfrut z Pomarańczą, Rabarbar z Truskawką, Kiwi z Pigwą oraz Ananas z Cytrusami.



Nowy spot można oglądać w stacjach ogólnopolskich i tematycznych od 12 kwietnia. Kampania otrzyma także wsparcie w kanale digital. Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja Lvov, a działania w internecie prowadzi Twin. Media planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Wsparcie PR zapewnia Hope.