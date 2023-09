Maciej Podwojski, Primark: Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej strategii

Jak Primark wybiera lokalizacje swoich sklepów?

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Primark zadebiutował w Łodzi. Wiemy, że sieć ma swoje określone wymogi jeśli chodzi o metraż czy lokalizację sklepów. Dlaczego zatem Manufaktura i dlaczego ta konkretna lokalizacja – wyjątkowo nie w galerii, a na rynku centrum handlowo-rozrywkowego?

Maciej Podwojski, Head of Sales CEE, Primark: Manufaktura sama w sobie jest nie tylko dobrze prosperującym kompleksem, ale też atrakcją turystyczną. Z kolei Łódź była dla nas naturalnym wyborem – to jedno z największych miast w Polsce z ciekawą historią, gdzie od jakiegoś czasu chcieliśmy być obecni.

Wybór lokalizacji to szczegółowy proces, poświęcamy czas na planowanie i rozwój każdego sklepu, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla naszej marki. Cieszę się, że w Łodzi mamy lokal z wejściem bezpośrednio z rynku. To dla nas coś nowego, gdyż do pozostałych pięciu sklepów, jakie otworzyliśmy w Polsce, dostęp jest bezpośrednio z pasażu centrum handlowego. Jesteśmy ciekawi reakcji klientów na takie rozwiązanie. Jako Primark poszukujemy stosunkowo dużych powierzchni, ok. 3000. mkw. sali sprzedaży. Tu mamy 3300 mkw., a w dodatku jedno piętro, co pozwala nam na bardziej kreatywne zaprezentowanie naszej oferty klientom.

