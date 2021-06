Maczfit: Pomimo luzowania obostrzeń klienci nie rezygnują z diet pudełkowych

Anna Chylewska, dyrektorka operacyjna marki Maczfit, fot. mat. pras.

- W odróżnieniu od sektora restauracyjnego, który mocno odczuł skutki pandemii i lockdownu, catering dietetyczny nie tylko utrzymał stabilną rynkową pozycję, ale wręcz ją umocnił. Zyskaliśmy nową, bardzo liczną grupę klientów, którzy stołowali się na co dzień w biurowych kantynach i restauracjach - mówi Anna Chylewska, dyrektorka operacyjna marki Maczfit.

- Mimo tzw. powrotu do normalności, klienci pozostali z nami, bo przyzwyczaili się już do komfortu, jaki oferujemy oraz smaku i różnorodności naszych posiłków. Doceniają to, że nie tracą czasu na gotowanie i każdego dnia mogą jeść tak, jak lubią. Dużym powodzeniem cieszy się zwłaszcza opcja Wybór Menu, ponieważ daje możliwość skomponowania indywidualnego zestawu posiłków, a także domawiania dowolnej liczby dań dla rodziny i znajomych. Dla jeszcze większej wygody naszych klientów uruchomiliśmy też aplikację, dzięki której zarządzanie dietą jest proste i szybkie. Każdego dnia korzysta z niej kilkadziesiąt tysięcy osób - dodaje Anna Chylewska.

Luzowanie obostrzeń nie wpłynęło na Maczfit

Przedstawicielka firmy Maczfit uważa, że znaczna część społeczeństwa nadal woli zachowywać ostrożność i unikać zatłoczonych miejsc. - Można stwierdzić, że zachowania i oczekiwania konsumentów trwale się zmieniły. Kupują inaczej, niż przed pandemią. Dokonują większej liczby transakcji przez internet. Chcą, aby wszystko było funkcjonalne, łatwe w obsłudze – także jedzenie. Na popularności zyskuje trend convenience, zgodnie z którym jesteśmy gotowi wydać więcej, aby zapewnić sobie wygodę - podkreśla.

Największe wzrosty zamówień i przypływ nowych klientów Maczfit obserwuje na początku roku kalendarzowego, w czasie noworocznych postanowień. Kolejny widoczny skok liczby zamawianych diet zwykle zaczyna się przed wakacjami.

