Magazyny na zielono, czyli mariaż ekologii z ekonomią

Wśród niewielu obiektów magazynowych, którym w Polsce przyznano certyfikat z oceną VERY GOOD, znajdują się zrealizowane przez SEGRO m.in.: obiekt produkcyjno-magazynowy Corning w SEGRO Logistics Park Stryków oraz nowa część budynku C w SEGRO Logistics Park Warsaw. Dla SEGRO, dewelopera, który od lat realizuje obiekty w duchu zrównoważonego rozwoju, sustainability to nie moda, a absolutny standard.

Ekologia w magazynach to jednak nie tylko troska o środowisko, ale również realne oszczędności – klienci SEGRO chwalą sobie innowacyjne wdrożenia, pozwalające im na optymalizację kosztów wynajmowanej powierzchni.

W infrastrukturze obiektów magazynowych SEGRO standardem są rozwiązania technologiczne, będące w zgodzie z ekologią. Dzięki temu innowacje przekładają się jednocześnie na korzyści dla środowiska, jak i na ekonomiczne benefity dla klientów. Pozytywny trend w podejściu do eko rozwiązań znajduje swoje potwierdzenie w wynikach raportu SEGRO „PropTech na rynku magazynowym”. W badaniu, aż sześciu na dziesięciu przedsiębiorców, którzy korzystają z tego typu wdrożeń, stwierdziło, że dostrzega ich walor ekonomiczny, a niemal co drugi zapytany mówił o korzyściach natury ekologicznej. A jak wygląda eko technologia SEGRO w praktyce? Absolutnym standardem we wszystkich obiektach magazynowych dewelopera jest oświetlenie LED. To jedno z najbardziej powszechnych rozwiązań na rynku, które przynosi korzyści w kilku wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym oraz w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Bardzo cenione przez klientów, przez co niezwykle pożądane na rynku magazynowym, są dziś także rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków, a więc związane z wykorzystaniem na etapie budowy materiałów zapewniających odpowiedni poziom izolacji termicznej czy (w przypadku dużych obiektów produkcyjnych) efektywne instalacje chłodniczo-grzewcze zasilane gazowymi pompami ciepła. To rozwiązania, które pozwalają na zredukowanie nawet o 1/3 kosztów utrzymania odpowiedniej temperatury w obiekcie, a więc oszczędność energetyczną, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko.

