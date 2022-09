Magda Gessler promuje AleRabat

W reklamach kampanii gwiazda pokazała, że bezkompromisowo podchodzi nie tylko do kuchni, ale również do zakupów internetowych. Spoty reklamowe, w których wystąpiła restauratorka, emitowane są w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube.



AleRabat to wtyczka, która pomaga oszczędzać na zakupach internetowych. Użytkownicy, dzięki aplikacji, otrzymują dostęp do tysięcy kodów rabatowych, a od niedawna również do cashbacku, który pozwala odzyskać część kwoty wydanej na zakupy.