Magda Magnuszewska na czele Grupy Alsendo

Grupa Alsendo zapewnia rozwiązania technologiczne z zakresu Shipping oraz Carrier Management System na etapie ostatniej mili dla podmiotów z branży e-commerce, marketplace, jak również dla małych przedsiębiorstw.

Za pośrednictwem technologii należących do Grupy Alsendo obecnie wysyłanych jest średnio 5 milionów paczek miesięcznie do 150 krajów na całym świecie, jednak ambicje sięgają dużo dalej. Planujemy wykorzystać przewagę technologiczną, know-how i międzynarodowy zasięg Grupy, jako motor dalszego wzrostu, który uzupełnią także kolejne akwizycje. Niezmiernie cieszę się, że dołączam do tak prężnie rozwijającej się organizacji i zaangażowanego zespołu! Mam nadzieję, że dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu uda nam się jeszcze bardziej przyspieszyć tempo – mówi Magda Magnuszewska, CEO Alsendo.

Kim jest Magda Magnuszewska

Magda Magnuszewska od prawie 20 lat jest związana z branżą nowych technologii, logistyki i digital. Odpowiadała za transformację biznesową Grupy Inelo, wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla branży transportowej w CEE. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie M&A, procesów integracji i Investor Relations. Zasiadała w radach nadzorczych spółek takich jak Netsprint Group czy Grupa Wirtualna Polska, a przez ponad 15 lat pełniła rolę partnera w funduszu private equity Innova Capital.

Co wiemy o Alsendo

Lider na rynkach CEE w obszarze dostarczania oprogramowania i usług wspierających zarządzanie procesami wysyłkowymi. Grupa koncentruje się na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów dostaw oraz procesów posprzedażowych dla wszystkich segmentów klientów biznesowych.

Alsendo skupia kilkanaście technologicznych serwisów wysyłkowych (Apaczka.pl, Sendit.pl, Zaslat.cz, Ecolet.ro) oraz oferuje rozwiązania typu CMS (Carrier Management System) do zarządzania dostawami dla największych podmiotów z sektora e-commerce z wiodącym oprogramowaniem Innoship.com na czele.

Szeroka oferta logistyczna, rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb platform marketplace, integracje z ponad 80 platformami e-commerce, oferta SaaS dla podmiotów z branży e-commerce, czy jedna integracja API z wieloma firmami kurierskimi, to tylko część szerokiego wachlarza usług. Do grona klientów Alsendo należą m.in. Deichmann, grupa OLX, Yves Rocher, Leroy Merlin, Dr. Max czy grupa Moderna.