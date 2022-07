Magdalena Ociepka - z InPost do Grupy Aterima

Magdalena Ociepka będzie odpowiadała nie tyko za finanse Grupy Aterima, ale również za współtworzenie strategii dynamicznego rozwoju.

- Aterima to marka z ogromnym potencjałem. Bardzo przemawia do mnie jej motto „Pracuj z głową”, jak również stosowana przez firmę zasada odpowiedzialności w biznesie. Pragnę przyczyniać się do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej Grupy Aterima, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę” – powiedziała Magdalena Ociepka.

Magdalena Ociepka ma szerokie kompetencje w obszarze finansów. Od 2016 roku do lipca 2022 roku pełniąc funkcję Dyrektora Operacji Finansowych i Ryzyka Grupy InPost S.A. była odpowiedzialna za wiele kluczowych projektów w tym m. in. za prowadzenie procesu IPO na giełdzie w Amsterdamie oraz emisję obligacji na rynku high yield i GPW. Po przejęciu InPost przez fundusz private equity – Advent w 2017 roku, zarządzała również procesem transformacji funkcji finansowej, wdrożeniem hurtowni danych oraz rozwiązań IT wspierających procesy planowania finansowego, analizy i raportowania. Wcześniej była szefową działu Audytu Wewnętrznego w Tesco Plc w regionie Europy Środkowej i Turcji, a przez pierwsze 7 lat kariery prowadziła liczne projekty audytów finansowych w Deloitte Audit. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA.

Grupa Aterima łączy marki ATERIMA WORK, ATERIMA MED i ATERIMA HR, zapewniając profesjonalne usługi w obszarze usług opieki, rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.