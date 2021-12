Majątek twórcy sieci Dino szacowany na 18 mld zł

Zestawienie najbogatszych inwestorów otwiera drugi raz z rzędu Tomasz Biernacki, twórca sieci Dino. Jego majątek liczący dziś 18 mld zł wzrósł od ubiegłego roku o blisko 4 mld zł.

Tomasz Biernacki ceni prywatność

O samym właścicielu Dino wiadomo niewiele. Bardzo strzeże swojej prywatności, w tym również wizerunku, którego w mediach nie ujawnia. Rocznik 1973. Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 roku w Gostyniu. Pochodzi z Czeluścina, wsi w województwo wielkopolskim. Na początku lat 90. z bratem Wojciechem prowadził Zakład Przemysłu Mięsnego "Biernacki". Wojciech prowadzi go do dzisiaj.

Jest właścicielem ponad 50 mln sztuk akcji Dino, co stanowi dokładnie 51,16 proc. wszystkich udziałów.