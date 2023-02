Majątek właściciela Dino wart 19,8 mld zł. Jak rośnie jego fortuna?

Twórcę sieci supermarketów Dino wyprzedził jedynie Michał Sołowow (Synthos, Barlinek, Cersanit), z majątkiem szacowanym na 25,85 mld zł.

W ubiegłorocznym rankingu magazynu Tomasz Biernacki zajął trzecie miejsce, z majątkiem wartym 15,8 mld zł.

Co wiemy o Tomaszu Biernackim

O Tomaszu Biernackim wiadomo niewiele. Strzeże swojej prywatności, w tym również wizerunku, którego w mediach nie ujawnia. Urodził się 1973 roku. Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 roku w Gostyniu. Pochodzi z Czeluścina, wsi w województwie wielkopolskim. Na początku lat 90. z bratem Wojciechem prowadził Zakład Przemysłu Mięsnego "Biernacki". Wojciech Biernacki prowadzi go do dzisiaj.

Tomasz Biernacki posiada 50.160.000 akcji Dino Polska, co stanowi 51,6 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Sieć Dino rośnie na giełdzie

Jak swoją fortunę buduje Tomasz Biernacki? Jego spółka realizuje strategię wzrostu poprzez organiczny rozwój marketów Dino. W wyniku otwierania nowych sklepów, sieć każdego roku zwiększa powierzchnię sali sprzedaży o około 25 proc. W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podejmowało decyzję o nie wypłacaniu dywidendy, a na rozwój sieci sklepów przeznaczano całość generowanych zysków. Opłaciło się, bo Dino to dziś fenomen na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje spółki zadebiutowały na parkiecie 19 kwietnia 2017 r. Inwestorom indywidualnym papiery były sprzedawane po 33,50 zł za sztukę. Na zamknięciu debiutu płacono 37,50 zł. 24 lutego lutego 2023 r. akcja Dino była już wydatkiem rzędu 370,00 zł. Latem ubiegłego roku Dino było przez moment największą spółką (pod względem giełdowej wyceny) na GPW. Kapitalizacja spółki to obecnie blisko 36,3 mld zł.

Dino Polska to blisko 2200 sklepów, prawie codziennie rusza nowy

Spółka Dino Polska otworzyła w 2022 r. 344 nowe sklepy, wobec 343 marketów w 2021 r. Na koniec roku sieć liczyła 2156 sklepów. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 847,8 tys. mkw. wobec 710,4 tys. mkw. rok temu. Spółka informuje, że w jej sklepach codziennie zakupy robi średnio ponad 1,6 mln osób dziennie.

Po trzech kwartałach 2022 r. przychody ze sprzedaży spółki osiągnęły poziom 14,1 mld zł, były o 48,5 proc. wyższe niż w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. i przekroczyły przychody osiągnięte w całym 2021 r. (13,4 mld zł). Zysk netto po 9 miesiącach ubiegłego roku to blisko 804 mln zł. Czekamy na wyniki za cały 2022 rok, które spółka opublikuje 23 marca br.