Majonez Hellmann's znika z całego kraju. Unilever tłumaczy: to jest za drogie!

Unilever zawiesił sprzedaż majonezu Hellmann's do RPA ze względu na wysokie koszty importu produktu ze Stanów Zjednoczonych.

Koniec majonezu Hellmann's w RPA

„Ze względu na wysokie, inflacyjne koszty importu, z przykrością informujemy o zaprzestaniu sprzedaży majonezu Hellmann's w RPA do odwołania” – napisał we wtorek na Twitterze oddział marki.

Unilever zaprzestaje sprzedaży majonezu Hellmann's w RPA fot. wpis firmy na Twitter

Rzecznik Unilevera powiedział agencji Reuters, że przerwa jest spowodowana wysokimi kosztami surowców i wysyłki.

Unilever będzie nadal importował 1-kilogramowe pojemniki majonezu Hellmann's do Unilever Food Solutions i powiedział, że nie miało to wpływu na inne marki. Hellmann's to bardzo mała marka w RPA, dlatego nie jest produkowana lokalnie, powiedział rzecznik.

Majonez Hellmann's znika z półek sklepów w RPA

Ta decyzja jest przykładem tego, jak gwałtownie rosnące koszty doprowadzają do ​​usunięcia żywności z półek supermarketów.

Producenci tacy jak Unilever, od ponad roku zmagają się z wyższymi kosztami wysyłki i surowców, podczas gdy supermarkety wzbraniają się przed płaceniem wyższych cen za popularne marki, mając nadzieję na utrzymanie lojalności klientów w czasie, gdy zmagają się oni z gwałtownie rosnącymi kosztami energii, czynszu i wysokimi ratami kredytów hipotecznych.

Największa w kraju grupa supermarketów Shoprite (SHPJ.J), właściciel sklepów Checkers, powiedziała agencji Reuters: „Unilever poinformował grupę supermarketów, że zaprzestała produkcji majonezu Hellmann's”.

Co najmniej jeden supermarket w RPA zaprzestał sprzedaży majonezu, jeszcze zanim zrobił to Unilever.

Sklepy o współpracy z Unilever i innymi koncernami FMCG

Detalista - Woolworths - powiedział, że zaprzestał sprzedaży produktu w kwietniu zeszłego roku, ponieważ „Unilever nie był w stanie konsekwentnie dostarczać Woolworths majonezu Hellmann's, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów”.

W zeszłym roku Kraft Heinz przestał dostarczać niektóre produkty, takie jak keczup pomidorowy i fasolka po bretońsku, brytyjskiemu operatorowi supermarketów Tesco, ponieważ sieć supermarketów opierała się podnoszeniu cen.