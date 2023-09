Majonez Kielecki ma swoje oficjane święto. To już 15 września

Dzień Majonezu Kieleckiego ustanowiony został na 15 września i jest idealną okazją do tego, by świętować wspólnie z WSP Społem i najwierniejszymi konsumentami kochającymi markę. Tego dnia producent zachęca nie tylko do delektowania się potrawami z tym dodatkiem (w tym dniu to wręcz obowiązkowe), ale i do poznania kilka majonezowych ciekawostek i liczb.

Majonez Kielecki stał się bohaterem wielu zabawnych memów, jest on tematem także wielu rozmów politycznych czy batalii o smaki. Majonez Kielecki może pochwalić się też najwierniejszą grupą fanów, która od lat promuje #teamkielecki. Nie można nie wspomnieć już o lodach o smaku Majonezu Kieleckiego czy pizzy z Kieleckim i chrupiącym Przysmakiem Świętokrzyskim.

Dzień Majonezu Kieleckiego już 15 września, fot. mat. pras.

Czy wiedziałeś, że Majonez Kielecki…?

Majonezu Kieleckiego produkuje się rocznie około 12 775 ton. By lepiej zobrazować tę ilość, wyobraźmy sobie, że to tyle, ile waży… 2000 słoni, 57 płetwali błękitnych, czyli największych zwierząt świata, a także… 8 Mamutowców olbrzymich, czyli rekordzistów wśród drzew.

A gdyby tak ułożyć wszystkie wyprodukowane w rok słoiki Majonezu Kieleckiego obok siebie? Można by nimi obstawić całą granicę Polski i uzyskać jeszcze 500 km zapasu, lub zmienić kontynent i wyruszyć z Kielc do… Casablanki w Maroku. Łańcuch słoiczków Majonezu Kieleckiego mógłby także połączyć wybrzeże Wielkiej Brytanii i Kanady.

Co powiecie na kąpiel w majonezie? Roczna produkcja Majonezu Kieleckiego wystarczyłaby, by zapewnić 400 dużych cystern samochodowych, a także 10 typowych basenów o długości ok. 25 metrów. Biorąc pod uwagę ceniony przez ekspertów, prosty i niezmieniany od wielu lat skład Majonezu Kieleckiego, można by to uznać niemal za kąpiel leczniczą.

To nie wszystko, jak informuje WSP Społem – gdyby ułożyć jeden na drugim wszystkie słoiczki Majonezu Kieleckiego wyprodukowane w ciągu jednego roku, można by sięgnąć stacji kosmicznej ISS krążącej wysoko ponad naszymi głowami… i to aż 10-krotnie.

Majonez Kielecki z wielkim serduchem

Warto wiedzieć, że Majonezem Kieleckim zajadają się nie tylko ludzie, lecz także zwierzaki. Najstarszy polski majonez na stałe gości w menu podopiecznych wrocławskiego ZOO – zatapia się w nim tabletki dla niedźwiedzich rekonwalescentów (którzy nie chcą przyjmować leków w tradycyjnej formie). Niedawno też Majonez Kielecki Roślinny dołączył do akcji ratowania zagrożonych futrzaków – 1% ze sprzedaży wspomnianego produktu wspiera ochronę lemurów na Madagaskarze. W zeszłym roku WSP Społem ratowało w ten sposób pszczoły, wspierając działania związane z nasadzeniami roślin nektarodajnych.

Jednak to nie wszystko. Niespełna miesiąc temu Majonez Kielecki pojechał z ekipą Gazowanego Wazonu do Portugalii, by pomagać dzieciom z domów dziecka, a pod koniec lipca wsparł piknik zdrowia, w którym walczył z rakiem. To tylko garstka z działań, które aktywnie prowadzi zarząd WSP Społem po to, by być blisko ludzi i ważnych dla nich tematów.

Urodzinowe działania na profilach społecznościowych

Wszystkich fanów Majonezu Kieleckiego zapraszamy do śledzenia oficjalnych kanałów marki w Social Media. W dniach od 11 do 17 września WSP Społem będzie inspirować internautów niespotykanymi dotąd ciekawostkami, ale i szykuje dla wybranych fanów drobne upominki.