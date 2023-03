Majonez Kielecki z kampanią. Jakie są gramatury i skład produktu?

- Wielkanoc to „gorący” okres dla branży FMCG. W związku z tym, jak co roku, na marzec i kwiecień, zaplanowaliśmy intensywne działania promocyjno-reklamowe. Kluczową rolę będzie odgrywała ogólnopolska kampania reklamowa w TV, obejmująca nie tylko emisję billboardów sponsorskich, ale także lokowanie produktów w popularnych audycjach. Szczególną wagę przykładamy także do obecności w świecie wirtualnym – w tym zakresie postawiliśmy na emisję spotów reklamowych w portalach VOD oraz działania o charakterze lokowania produktu w social mediach - mówi nam Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa WSP Społem ds. handlowych.

Majonez Kielecki - co to za produkt

Majonez Kielecki to kultowa marka majonezu i najważniejszy produkt WSP „Społem”, dostępny na rynku już od 1959 roku. Doskonały smak, kremowa konsystencja i najwyższej jakości składniki sprawiają, że Kielecki od pokoleń cieszy się uznaniem konsumentów oraz ekspertów kulinarnych. W podstawowej wersji dostępny jest w sześciu gramaturach: 170 ml, 310 ml, 410 ml, 500 ml, 700 mln oraz w plastikowej butelce o pojemności 450 ml.

Dostępne są także inne wersje Kieleckiego: Omega-3, lekka, roślinna, z czosnkiem oraz z oliwkami.

Jaki jest skład Majonezu Kieleckiego?

Jak podaje producent na swojej stronie internetowej, skład majonezu to: olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), woda, żółtka jaj kurzych (7,0%). Produkt nie zawiera substancji konserwujących.