Majonez Mosso promowany w digitalu

Hasłem „Wypróbuj także do wypieków" Mosso Kewpie razem z Abanana i hi GRUPA w ubiegłym roku zaintrygowały i przekonały tysiące Polaków do eksperymentów kulinarnych. W tym roku marka pod hasłem „... bo jesteś Szefem Kuchni w Twoim domu!" kontynuuje sprawdzony kierunek działań marketingowych.

Błażej Balcerzyk, Team Leader Abanana, odpowiedzialny za realizację projektu, przybliża niektóre szczegóły kampanii: - Strategia marketingowa została zaplanowana wielotorowo: z jednej strony staramy się dotrzeć do grupy docelowej działaniami typowo digitalowymi, jak bumpery, spot czy content marketing, z drugiej zaś Mosso Kewpie zdecydowało się na product placement w Dzień Dobry TVN. Stosujemy więc różnorodne narzędzia marketingowe uzupełniające się nawzajem, aby skrupulatnie wdrożyć zaplanowane elementy kampanii. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom konsumenta.

Dodatkowo gazetki internetowe zaproszą konsumentów do sklepów, gdzie marka przypomni o sobie reklamą in-store.

Kampania obejmuje efektywne kanały i formaty cyfrowe, wybrane sieci handlowe oraz popularne platformy medialne. Statyczne i dynamiczne reklamy Majonezu Napoleońskiego Mosso kierują odbiorców na specjalny landing page z kulinarnymi treściami. Odbiorcy znajdą tu pełne informacje na temat Majonezu Napoleońskiego Mosso oraz wiele ciekawych inspiracji na Wielkanoc.