Majonez ze sklepu czy od Magdy Gessler? Ile kosztuje wielkanocny król sosów?

Ceny majonezu są znacznie wyższe w porównanie z ubiegłym rokiem.Ile kosztuje przygotowanie produktu w domu? Ile kosztuje w cateringu a ile w sieciach handlowych? Zróbmy krótkie porównanie.

Domowy majonez od Magdy Gessler

Delikatesy sygnowane nazwiskiem Magdy Gessler "U Fukiera" maja już gotową ofertę wielkanocną. Sklep sprzedaje "Domowy majonez według mojej babci 200g" w cenie 23,00 zł.

Domowy majonez Magdy Gessler - delikatesy U Fukiera

Majonez przygotowywany w domu. Czy to się "opłaca"?

Kilka dni temu przyglądaliśmy się cenie domowego majonezu. Przypomnijmy. Zajrzeliśmy na stronę aniagotujepl. To składniki potrzebne do przygotowania 380 g (380 ml) produktu:2 żółtka średnich jajek; 1,5 szklanki oleju roślinnego - 375 ml; 1 łyżeczka musztardy ostrej np. Dijon; 1 łyżka soku z cytryny; płaska łyżeczka cukru pudru; 1/4 płaskiej łyżeczki soli

Ile będą kosztowały poszczególne składniki? Według naszego Koszyka Cenowego, w marcu 2023 średnia cena za 10 jajek to 8,48 zł. Średnia cena za olej Kujawski to 12,63 zł za litr, a musztarda kosztuje obecnie średnio 2,75 zł za 185 gramów. Na składniki z wybranego przez nas przepisu wydamy zatem: 1,7 zł na dwa jajka, 4,73 zł na olej i około 15 gr na musztardę (10 g). Daje nam to kwotę 6,58 zł za, przypomnijmy, 380 ml domowego majonezu.

Domowy majonez fot. shutterstock

Po ile majonez w sklepach?

Korzystając z serwisu ding.pl zobaczmy po ile obecnie promuja majonez sieci handlowe. W gazetkach handlowych są obecnie następujące ceny: