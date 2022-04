Majonezy - internauci bojkotują Winiary? Paragony mówią co innego!

Jak wynika z aplikacji Pan Paragon w ostatnich dniach marca oraz pierwszego dnia kwietnia widać znaczącą przewagę majonezu Kieleckiego na paragonach polskich konsumentów. Sytuacja diametralnie zmienia się 2 kwietnia. Im bliżej świąt wielkanocnych tym kupno majonezu Winiary jest częstsze.

– Porównując dane z paragonów z poprzedniego roku z tegorocznymi wynikami okazuje się, że bojkot w przypadku majonezu Winiary nie działa. Udział paragonów z tym produktem na liście wzrósł o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Jak widać przywiązanie do marki lub niewiedza związana z pochodzeniem majonezu Winiary od Nestle w tym przypadku gra główne skrzypce – dodaje.



Paragony z okresu przedświątecznego 2021 i 2022 pokazują, że w ogólnym rozrachunku zarówno w jednym jak i drugim badanym roku z niewielką przewagą wygrywa majonez Kielecki. Warto jednak zauważyć, że w tym roku różnica pomiędzy majonezem Winiary i Kieleckim wynosi 4 proc., w 2021 roku rozbieżność była większa i wynosiła 12 proc.





Kielecki czy Winiary - który majonez jest częściej kupowany przez Polaków?

Kielecki czy Winiary?

Do niedawna liczba wypowiedzi o majonezach Kieleckim i Winiary w polskim Internecie rozkładała się po równo, ale obecnie Winiary zdominował dyskusje - dotyczy go 62 proc. wzmianek, jak wynika z analizy polskiego SentiOne. Jednak większość ma wydźwięk negatywny i dotyczy bojkotu Nestlé, właściciela marki. Niezależnie od kwestii politycznych, widać rosnącą świadomość konsumentów na temat składu majonezów, zwiększa się też popularność produktów wegańskich.

W ubiegłym roku w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc jego sprzedaż tylko w sklepach detalicznych wzrosła o 117 proc. firma SentiOne, przeanalizowała ponad 55 tys. wypowiedzi polskich Internautów na temat majonezów od początku roku, by sprawdzić ich preferencje oraz wpływ ostatnich wydarzeń na zachowania konsumenckie.

Najwięcej rozmów o Winiary - ale głównie w kontekście negatywnym

62 proc. dyskusji o majonezach dotyczy Winiary, a 33 proc. Kieleckiego. Wzrost liczby dyskusji zaczął się 5 marca, kiedy Internauci zaczęli nawoływać do bojkotu konsumenckiego firm, które nie wycofały się z Rosji po jej agresji na Ukrainę. Wśród nich znalazł się także właściciel Winiary - koncern Nestlé. W sumie w tym okresie majonezu Winiary dotyczyło ponad 20 tys. wypowiedzi, podczas gdy dla innych marek liczba ta oscylowała na poziomie 2 tys. Analiza chmury słów kluczowych jasno wskazuje, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim właśnie bojkotu - często wymieniane były również KitKat, Nałęczowianka, Studentska, Cini Minis, Nesquik, Chocapic i Nescafe, a więc marki należące do Nestlé.

- Jak to bywa w Internecie – treści o wydźwięku negatywnym dużo szybciej się rozprzestrzeniają i generują dużo wyższe zasięgi niż te o wydźwięku pozytywnym. Zazwyczaj informacje o kryzysie wizerunkowym docierają do znacznie większej liczby odbiorców niż planowane działania marketingowe. Tak też było w tym przypadku. Pod względem liczby wzmianek i ich zasięgów Winiary jest obecnie najpopularniejszym majonezem w polskim Internecie, ale większość wypowiedzi jest nacechowana negatywnie – mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne.

O Kieleckim w kontekście...bojkotu Winiary

Wypowiedzi o Majonezie Kieleckim pojawiają się obecnie głównie w kontekście bojkotu Winiary. Konsumenci twierdzą, że niezależnie od postępowania Nestlé, i tak ma on lepszy skład i deklarują, że na nadchodzące święta wybiorą Kielecki. Jednak najwięcej pozytywnych emocji budzi majonez firmy Motyl – aż 37 proc. wypowiedzi na jego temat ma pozytywny wydźwięk, nie ma żadnych negatywnych. Internauci polecają go sobie na Wykopie i w komentarzach na portalach. Chwalą go za dobry skład, smak i polskie pochodzenie. Spory odsetek pozytywnych wypowiedzi odnotowują również majonezy firm Mosso, Hellmann’s, Pudliszki i Kętrzyński.

Rośnie świadomość konsumentów w kwestii składu produktów

Niezależnie od bojkotu związanego z trwającą wojną, w przypadku majonezów Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy dana marka ma polski, czy zagraniczny kapitał. Argument o polskim pochodzeniu firmy w rekomendacjach wymieniany jest jednym tchem ze smakiem i dobrym składem produktu.

W rozmowach o składzie majonezów widać rosnącą świadomość polskich konsumentów. Internauci przykładają dużą wagę do tego, żeby produkt nie zawierał takich składników jak sól wapniowo-disodowa (EDTA, E385), zagęstniki, skrobia, sztuczne aromaty i stabilizatory takie jak guma arabska (E414) czy guma ksantanowa (E415). Wiele rozmów na ten temat toczy się w mediach społecznościowych na profilach związanych z dietetyką.Rośnie liczba osób poszukujących majonezów wegańskich. Tutaj najczęściej polecane są majonezy Roleski i GoVege z Biedronki oraz przepisy na wegański majonez domowej roboty. Duży wpływ na poszukiwanie wegańskich majonezów przez polskich Internatów miała styczniowa akcja „Veganaury”, organizowana od dwóch lat przez promującą weganizm brytyjską organizację o tej samej nazwie.