Majówka 2022: Ile wydamy na grilla?

Według średnich cen z najpopularniejszych sieci sklepów za poszczególne produkty zapłacimy obecnie: chleb 5,73 zł; kiełbasa 23,21 zł; musztarda 2,68 zł; ketchup 4,86 zł; napój 2,99 zł; piwo 3,64 zł.

Ile kosztowały nas majówkowe zakupy w 2021 roku?

A ile kosztowały te same produkty przed Majówką w 2021 r.? Chleb kosztował 4,47 zł, kiełbasa 18,87 zł, musztarda 2,55 zł; ketchup 4,40 zł; napój 2,43 zł oraz piwo 3,36 zł co daje sumę 36,08 zł.

Oznacza to, że cena obecnego koszyka jest o 7,03 zł wyższa. Przy zakupach tylko 6 produktów jest to bardzo duża różnica.

Majówka jest w Polsce swoistym „świętem grilla". Będzie to pierwsza majówka po pandemii, bez obostrzeń i restrykcji. Portfele Polaków mocno odchudziły minione święta Wielkanocne, więc zakupy będą starali się kupić w promocyjnych cenach.

Ile Polacy zamierzają wydać na majówkę?

Z tegorocznego badania Barometr Providenta wynika, że niemal 10 proc. Polaków planuje przeznaczyć na majówkowy weekend maksymalnie 200 zł. Wydatki między 201 a 500 zł deklaruje 11,4 proc. respondentów. Powyżej 500 zł wyda 9,1 proc. badanych. Ponad dwie trzecie Polaków sfinansuje majówkę z bieżących dochodów, natomiast więcej niż jedna trzecia sięgnie po oszczędności.

O koszyku cenowym

Średnie ceny produktów badamy w najpopularniejszych sieciach sklepów jak: Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Tesco, Spar, Polomarket, Stokrotka, Dino, Intermarche, Żabka, Lewiatan, Carrefour Express oraz w wybranych sklepach internetowych.

"Koszyk cenowy" to projekt, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych).