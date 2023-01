Mąka ze świerszczy w każdym domu? Unia Europejska dała zielone światło

Na razie tylko Cricket One Co. Ltd może wprowadzać od 24 stycznia br. produkty spożywcze (ciastka, chleby), do wytworzenia których wykorzystała sproszkowane świerszcze domowe na terenie całej Unii Europejskiej, czyli też i w Polsce.

Nie oznacza to że w kolejnych latach, inni producenci nie wykorzystają zezwolenia na wykorzystanie mąki ze świerszcza domowego w swoich produktach spożywczych.

