Makaron Lubella w nowej kampanii promocyjnej

Fot. materiały prasowe

2 listopada ruszyła nowa kampania promocyjna makaronu Lubella Jajeczna. Marka w nowej odsłonie będzie obecna zarówno w telewizji, jak i na nośnikach outdoorowych.

W nowej kampanii marka odsłania swoje najlepsze atuty. Jej bohaterką jest Pani Barbara, gospodyni domowa, która co niedzielę, chcąc sprawić radość rodzinie, przygotowuje rosół. A jak rosół, to tylko z pysznym makaronem. Bohaterka spotu kiedyś sama robiła makaron, ale teraz już nie musi, ponieważ wybrała Lubellę Jajeczną – makaron, który w składzie ma 5 jaj. Lubella Jajeczna smakuje jak makaron robiony w domu, a to sprawia, że jest idealnym wyborem do tradycyjnego rosołu.

Nową reklamę Lubelli Jajecznej będzie można zobaczyć w telewizji. Dodatkowo marka będzie obecna z billboardem sponsorskim przy najpopularniejszych polskich serialach – „M jak miłość” i „Na dobre i na złe”. Kolejnym elementem kampanii jest outdoor. Lubellę można będzie zobaczyć na kilkuset nośnikach w całym kraju.