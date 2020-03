Makro będzie przygotowywać posiłki dla personelu medycznego szpitala MSWiA

Sieć hurtowni Makro Polska dołącza do akcji Posiłek Dla Lekarza. Zespół kucharzy Akademii Inspiracji Makro we wszystkie dni powszednie przygotowywać będzie ciepłe posiłki dla lekarzy i personelu medycznego szpitalu MSWiA w Warszawie.

– Zagrożenie epidemiologiczne generuje trudne do przewidzenia wyzwania, którym nie tylko staramy się sprostać, ale również wesprzeć nasze otoczenie – mówi Dominik Branny, prezes Makro Polska. Dołączając się do akcji, nie tylko zapewniamy odpowiednią liczbę ciepłych posiłków dla lekarzy i personelu medycznego, ale również zachęcamy innych do zaangażowania się w inicjatywę.