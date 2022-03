MAKRO odświeża wizerunek marki Fine Life, skierowanej do sklepów convenience

Odświeżona została m.in. szata graficzna marki. Produkty spod znaku Fine Life oznaczone są logotypem przypominającym uśmiech, a design opakowań jest kolorowy i nowoczesny. W połączeniu z atrakcyjną ceną, przyczynia się to do wzbudzenia w konsumentach poczucia dokonania satysfakcjonujących zakupów. Obecnie, na sklepowych półkach znaleźć można blisko 100 produktów w nowej szacie graficznej. MAKRO Polska planuje, że do końca roku w halach zawita 400 produktów pod parasolem Fine Life, reprezentujących wizualny rebranding marki.

Fine Life oferuje szeroką gamę produktów spożywczych i chemii gospodarczej. Marka otwarta jest na lokalne, zdrowotne i ekologiczne trendy w żywieniu. W ofercie znajdują się m.in. mrożone warzywa i owoce, pieczywo, makarony, nabiał, rybne delikatesy, wędliny czy ciastka i słone przekąski.

Nowe Fine Life to przede wszystkim szeroka i różnorodna oferta produktów must-have, które sprzedawane są po przystępnej cenie i w atrakcyjnym opakowaniu. Całość opatrzona jest charakterystycznym uśmiechem znajdującym się w logo.

- Fine Life skierowane jest głównie do klientów Traders i właścicieli sklepów convinience. Jednym z głównych celów marki jest wsparcie rozwoju konkurencyjności tych klientów na rynku, dzięki unikatowym i cenowo przystępnym produktom. Konkurencyjne ceny produktów marki Fine Line gwarantują klientom Traders korzystną odsprzedaż produktów oraz zysk. Niższe ceny i jakość, która dorównuje popularnym markom, przyczyniają się do postrzegania Fine Life przez konsumentów jako marki atrakcyjnej. Jest ona zwłaszcza skierowana do konsumentów, którym zależy na optymalizacji budżetu – informuje spółka.