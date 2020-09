Makro: Rozwiązania cyfrowe i automatyzacja zmieniają logistykę (video)

fot. Dominik Branny, prezes Makro i Ewald Raben, prezes Raben Polska

Dominik Branny, prezes Makro Polska oraz Ewald Raben, prezes Raben Polska w rozmowie z Edytą Kochlewską wskazują na zmiany jakim uległa logistyka FMCG na przestrzeni 18-letniej współpracy firm, przedstawiają innowacyjne rozwiązania, które znalazły się w centralnym magazynie Makro w Adamowie oraz analizują przyspieszenie cyfrowe biznesów, które dokonuje się w trakcie pandemii.

- Centralny magazyn w Adamowie to kolejny, ważny element ewolucji logistycznej Makro - powiedział Dominik Branny, prezes Makro. Weszliśmy na wyższy poziom m.in. dzięki zautomatyzowaniu wielu procesów w naszym innowacyjnym magazynie. Oznacza on znacznie wyższą efektywność naszych działań, ale także tworzy zupełnie inną przestrzeń do pracy. Operacje logistyczne Makro wspiera także światowej klasy system zamówień centralnych JDA, który pozwala dokładnie prognozować zapotrzebowanie na poszczególne towary w ściśle określonych lokalizacjach i okresach roku - powiedział prezes Makro.

- Zaczynaliśmy współpracę 18 lat temu od usług transportowych, które realizowaliśmy na linii dostawcy - hale Makro. Następnie przeszliśmy na logistykę z magazynu centralnego w Błoniu. Każdego roku obsługiwane przez nas wolumeny rosły. Aż dotarliśmy tutaj, gdzie obsługujemy cały wolumen dostaw krajowych, a będziemy obsługiwać także towary importowane dostarczane do Makro. Sercem magazynu jest sorter, który dzieli dostawy na poszczególne hale Makro - zauważył prezes Raben.

Odnosząc się do wątku pandemii Dominik Branny powiedział, że sektor gastronomii został niezwykle dotknięty efektami lockdownu gospodarczego, ale był to także czas na sprawdzenie w praktyce hasła, którym kieruje się Makro "Twój sukces - to nasz biznes". - Ten czas pokazał, że umiemy przekuć to hasło w praktykę. Bardzo szybko stworzyliśmy praktyczny przewodnik dla restauracji dotyczący zasad bezpiecznego działania, promocji czy uruchomienia dostaw lub rezerwacji stolików online. Partnersko zareagowaliśmy także na problemy płynnościowe z którymi sektor gastronomiczny się zmaga - stwierdził prezes Makro.

Przeczytaj także: Ewald Raben nie będzie już członkiem RN Eurocashu

Ewald Raben zwrócił uwagę, że pandemia otworzyła wiele firm na procesy digitalizacyjne. Papier przestał być wartością. Rozwiązania bezdotykowe, np. terminale stały się z dnia na dzień akceptowalne. Dzięki pandemii udało się wdrożyć projekt "picture conferming delivery", czyli potwierdzanie dostaw za pomocą zdjęć. Można powiedzieć, że Covid obudził nas wszystkich i dał zgodę na uproszczenie wielu procesów biznesowych - podsumował.