MAKRO w 2022 roku: miliard obrotu na markach własnych

Rok 2022 w wielu branżach, w tym HoReCa, pozostał pod znakiem walki ze skutkami pandemii COVID-19. Dodatkowe wyzwania przyniosły przedsiębiorcom wybuch wojny w Ukrainie, inflacja, w tym wzrost cen energii. MAKRO Polska wdrożyło nowe rozwiązania i programy, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów profesjonalnych. Przykładem mogą być „Zielone etykiety”, program polityki cenowej, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą zwiększać znacząco swoją marżowość. Do niego włączono już ponad 9000 produktów z oferty MAKRO. Sieć rozwinęła również asortyment produktów marki własnej - Fine Life, METRO Chef i METRO Professional. Są to artykuły nieustannie testowane, dostosowane do aktualnych trendów rynkowych. Marki własne MAKRO w ciągu niecałych 11 miesięcy minionego roku osiągnęły ponad miliard zł obrotu i obecnie stanowią 1/6 wartości sprzedaży firmy.

Franczyza w MAKRO Polska

MAKRO Polska wspiera także klientów Traders, oferując im współpracę w ramach modelu franczyzy, który zapewnia franczyzobiorcom swobodę działania i niezależność. Aby przybliżyć klientom nowy format sieci pod zielono-pomarańczowym szyldem, MAKRO zorganizowało w minionym roku ODIDO Expo. Sklepy modelowe sieci pojawiły się w 4 halach w Polsce, a odwiedziło je ponad 500 osób. Przełomowym momentem było dla ODIDO otwarcie setnego sklepu ambasadorskiego w formacie Elevate w Kobyłce pod Warszawą.

Podsumowanie roku w MAKRO. Firma odnotowała miliard obrotu, fot. mat. prasowe

Nowe rozwiązania zaoferowano również klientom gastronomii. Zespół MAKRO Polska świętował 5 urodziny Akademii Inspiracji, która w czasie pandemii nie zawiesiła swojej działalności, a jej eksperci organizowali szkolenia online. W listopadzie minionego roku MAKRO zaś przeprowadziło Tydzień Kuchni Polskiej, wydarzenie związane z obchodami Święta Niepodległości w nowej odsłonie. Wzięło w nim udział blisko 400 restauracji z 224 miast. W promocję akcji zaangażowanych było 15 ambasadorów oraz ponad 50 influencerów.

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju MAKRO Polska prowadzi szereg działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do końca 2023 roku sieć hurtowni planuje przebudowę 2/3 swoich hal pod kątem rezygnacji z freonu w urządzeniach chłodniczych i redukcji zużycia energii. W minionym roku przebudowę przeszły trzy hale sieci.