Makro wraca do korzeni

- Nasza strategia którą przyjęliśmy i która streszcza się w słowach "Hurt na maksa", nie zmienia się. Przyjęliśmy ją jako wizję, którą chcemy osiągnąć do 2030 roku. Jednym z naszych filarów jest szeroko pojęta gastronomia. Obecnie co piąta złotówka klientów gastronomicznych jest wydawana w Makro. To daje nam silną pozycję lidera, ale na tym nie przystajemy. Kolejnym filarem jest handel detaliczny. Tutaj chcemy się skupić na ekspansji oraz współpracy z Odido - mówi Dominik Branny.

Makro ze strartkegią Hurt na maksa

Strategia "Hurt na maksa", to część planu całej Grupy. - Metro oraz Makro wracają w ten sposób do korzeni hurtowych. Skupiamy się na klientach profesjonalnych. Dzisiaj 80 proc. naszych odbiorców to właśnie tacy klienci. Oni de facto przychodząc do nas na zakupy, realizują część swojej pracy. Jednym z rozwiązań, które mają im ułatwiać zakupy są zielone etykiety, które informują o zniżkach związanych z ilością kupowanego towaru. Dla klientów profesjonalnych jest to ważna informacja, ponieważ oni zaopatrują się w większe ilości - wyjaśnia szef Makro.

- Także nasza sieć dystrybucji dostosowana jest do potrzeb lokalnych rynków. Przeprowadziliśmy na ten temat duże studium dotyczące rozwoju poszczególnych rynków i segmentów klientów. Na podstawie badań przygotowaliśmy plan rozwoju dystrybucji. Aktualnie funkcjonujemy w 29 jednostkach halowych, posiadamy również 2 centra dystrybucyjne na rynku warszawskim oraz wrocławskim. Mamy również jednostki obsługujące handel zamówień, które osobiście dostarczamy do klienta - wyjaśnia Dominik Branny.