Małe parki handlowe wciąż górą. Detaliści stawiają na innowacyjne koncepty

Na 30,6 tys. mkw. GLA powierzchni handlowej oddanej do użytku w I kw. 2022 r. składa się m.in. otwarcie nowej części Gemini Park Tychy (ponad 7 tys. mkw.) z Multikinem oraz I etapu kompleksu Karuzela powstającego w Kołobrzegu (market budowlany z ok. 10 tys. mkw. GLA).

Parki handlowe górą

W planach deweloperów na rok bieżący jest oddanie ok. 350 tys. mkw. GLA powierzchni handlowej ulokowanej głównie w małych parkach handlowych o profilu zakupów codziennych, które zyskały na popularności podczas pandemii. Nowe inwestycje nie przekroczą swoimi rozmiarami 30 tys. mkw. GLA. Do największych obiektów, które mają zostać oddane do użytku w tym roku, zaliczają się Karuzela Kołobrzeg, Atut Ruczaj II Kraków i Bawełnianka Bełchatów.

– W I kw. 2022 r. zaobserwowaliśmy wzrost aktywności w zakresie najmu ze strony podmiotów wielko- i średniopowierzchniowych, m.in. z sektorów spożywczego, dyskontowego, mody i rekreacji. Powstają również innowacyjne koncepty, które są odpowiedzią sieci handlowych na zmieniające się potrzeby klientów. Jako przykład warto wymienić np. Żabkę Nano w sklepach wielkopowierzchniowych, paczkomaty InPost w sklepach Żabka, sklep cyrkularny Less.store, Homla showroom czy TOP&POP Inmedio. Miniony kwartał upłynął również pod znakiem kilku debiutów m.in. Philipp Plein czy Snipes – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.