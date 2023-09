Małe sklepy ratują się podwyżkami cen

Jak wynika z danych PIH i CMR Panel, w sierpniu 2023 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o prawie 4% wyższa niż przed rokiem, chociaż liczba transakcji spadła o 7%.

Łączna liczba transakcji dokonywanych w sklepach małoformatowych spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem, głównie za sprawą mniejszej liczby sklepów.

Obroty małych sklepów wzrosły przez podwyżki cen

Obroty placówek tego formatu zwiększyły się w omawianym okresie o niespełna 4% – za wynik ten odpowiadają jednak głównie wyższe ceny, ponieważ łączna liczba sprzedanych produktów była o ponad 8% niższa niż w sierpniu 2023 r. Najlepszym dniem pod względem liczby transakcji, jak i obrotów był poniedziałek 14 sierpnia (wypadający w środku przedłużonego weekendu), najmniej klientów odwiedziło placówki tego formatu w niedzielę handlową (27 sierpnia), kiedy otwarte były również większe sklepy.

Niższa sprzedaż lodów, piwa i wódki

Mimo dwóch bardzo upalnych tygodni średnie temperatury w całym sierpniu 2023 r. były nieco niższe niż rok wcześniej, więc całkowita sprzedaż lodów impulsowych, wody, czy piwa była niższa niż rok wcześniej (liczba paragonów była odpowiednio o 12, 13 i 14% niższa niż rok wcześniej). Trzeba jednak pamiętać, że w najgorętszych dniach to właśnie te kategorie plasują się w czołówce najbardziej pożądanych – w sierpniu w dniach z najwyższymi temperaturami lody pojawiały się się na 7% paragonów, wodę w butelce kupowała co dziesiąty, a piwo co czwarty klient sklepu małoformatowego.

Spadek kolejny miesiąc z rzędu odnotowały też wódki – liczba paragonów z wódkami czystymi spadła o 12% w porównaniu z sierpniem 2022 r. Jak wynika z badań, w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się m.in. gotowe drinki, batony funkcjonalne (energetyzujące, białkowe), napoje funkcjonalne (np. z dodatkiem witamin), kawa mrożona, a także roślinne zamienniki nabiału oraz innowacyjne produkty nikotynowe.

Liczba transakcji, jak i łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w sierpniu 2023 r. była o 2,3% niższa niż w lipcu br., a łączne obroty takich placówek wzrosły z miesiąca na miesiąc o 1,7%.