Małgorzata Kożuchowska ambasadorką marki Lasocki, z grupy CCC

Fot. materiały prasowe

CCC, zgodnie z przyjętą strategią GO.22, intensyfikuje działania marketingowe i rozpoczyna kolejną (po esize.me i Fashion Trends in CCC) kampanię reklamową w nowym sezonie wiosna/lato 2020. Kampania promuje jedną z głównych marek własnych CCC – Lasocki i toczy się pod hasłem „Moje odkrycie”. Ambasadorką marki została ikona stylu Małgorzata Kożuchowska.

Lasocki to marka obuwia i torebek dostępna w CCC, której historia sięga roku 1954. Wg badań przeprowadzonych przez Grupę IQS Lasocki to nr 1 w rankingu znajomości marek obuwniczych w Polsce ze znajomością spontaniczną na poziomie 45%. Markę Lasocki regularnie nabywa w Polsce 30% konsumentów (Badania ilościowe IQS, listopad 2019, All: 18-49).

Kampania reklamowa marki Lasocki rusza 6 marca. Realizowana będzie w marcu i kwietniu w głównych kanałach TV jako kampania spotowa i sponsoringowa, a także w prasie kobiecej oraz w internecie jako kampania display i video.

Za strategię oraz kreację kampanii odpowiada wewnętrznie dział marketingu CCC. Spoty i sesję zdjęciową wyprodukowało studio Lemon Films. W kampanii za social media odpowiada agencja H2O Creative, a za zakup mediów dom mediowy MullenLowe.