Mali sprzedawcy mogą wystawić bezpłanie swoje towary na "Lokalnym ryneczku" Allegro

Małe lokalne firmy, na których działalność negatywnie wpłynęła trwająca pandemia, mogą za darmo sprzedawać swoje produkty na Allegro w nowej kategorii o nazwie „Lokalny ryneczek”, w której umieszczane będą oferty dotyczące niezbędnych produktów, takich jak żywność, środki higieny osobistej, kosmetyki, produkty dla zwierząt i rośliny.

Od 16 kwietnia do 31 maja „Lokalny ryneczek” utworzony w Allegro Lokalnie pozwoli właścicielom lokalnych firm wznowić sprzedaż online za darmo i dotrzeć do klientów. Jedynym warunkiem jest to, że muszą sprzedawać produkty pierwszej potrzeby. Do tej pory przeznaczyliśmy 16 mln zł na pakiet wsparcia dla sprzedawców – powiedział Damian Zapłata, członek zarządu Allegro. Dostępna jest również możliwość odbioru osobistego i dostawa od drzwi do drzwi, a sprzedawcy są informowani o tym, w jaki sposób zorganizować to bezpiecznie. Podobnie jak całe Allegro Lokalnie, te transakcje również objęte są Programem Ochrony Kupujących. Sprzedawcy nie muszą się dodatkowo rejestrować – wystarczy ich konto na Allegro.