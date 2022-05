Małpia ospa - czy handel boi się kwarantanny?

Małpia ospa - czy handel się boi?

- Jak pokazała pandemia COVID-19 sieci handlowe są przygotowane do działania w tej trudnej sytuacji – dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Sklepy szybko wprowadziły nowe zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i bezpiecznej sprzedaży. Dbały też o to, aby komunikować o tym klientom, że mogą czuć się bezpiecznie oraz wymagać od każdego kupującego przestrzegania tych zasad. Wypracowane przy okazji pandemii koronawirusa procedury mogą być wdrożone przy okazji innych zagrożeń w przyszłości i dlatego na tę chwilę nie wydaje się, aby doniesienia o małpiej ospie były powodem do niepokoju - komentuje dla nas Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.