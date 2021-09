Mały Głód łączy siły z Too Good To Go

Po latach zmagań i niepowodzeń, związanych z ciągłymi potyczkami z kultowym serkiem, Mały Głód postanowił odmienić swój los i poszukać nowego zajęcia. W sierpniu 2021 roku pojawił się na największym portalu rekrutacyjnym na świecie i po raz kolejny zrobił wokół siebie hałas. Profil Małego Głoda stał się osobistym zapisem jego pracy dla Danone.

Z kolei serwis LinkedIn miejscem, gdzie szukał nowych wyzwań – o czym poinformował nawet podczas specjalnej konferencji prasowej.

Nowy przeciwnik Małego Głoda

Na apel Małego Głoda odpowiedzieli m.in. twórcy Too Good To Go – aplikacji, której misją jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. „We Believe You Are Too Good To Go” – tym hasłem poszukującego wyzwań Małego Głoda zaprosili do dołączenia do zespołu, by wspólnymi siłami ratować żywność, a poprzez to również zasoby planety.