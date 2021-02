Mały Głód wkracza w świat gamingu

Fot. materiały prasowe

W najnowszej kampanii marki Danio Mały Głód w charakterystyczny i podstępny dla siebie sposób próbuje wzbudzić ssanie w brzuchach graczy Fortnite relacjonujących swoje potyczki za pośrednictwem Twitch.tv – najpopularniejszej na świecie platformy do livestreamingu gier. Na potrzeby projektu agencja VMLY&R stworzyła pierwszy format reklamowy, który – bazując na sztucznej inteligencji – analizuje rozgrywkę i uruchamia reklamę dokładnie w momencie, gdy energia postaci spada. Za emisję kampanii odpowiada startup inSTREAMLY.

W czasie pandemii liczba osób grających, oglądających materiały gamingowe i prowadzących transmisje z gier wzrosła do niespotykanych dotychczas rozmiarów. Dziś większość polskich graczy regularnie śledzi rozgrywki esportowe oraz inne livestreamy związane z grami. Na platformie Twitch najchętniej oglądane są zmagania pojedynczych streamerów w Fortnite.



Mały Głód jak zawsze wykorzystuje wszystkie swoje zdolności i zaskakuje pomysłowością. Nowa kampania wizerunkowa serka Danio przenosi psotnego bohatera w zupełnie nowe środowisko.

Dzięki stworzonej przez VMLY&R nowatorskiej technologii bazującej na sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence), Mały Głód wie dokładnie, co dzieje się w trakcie rozgrywki prowadzonej przez streamera. Jego cięta riposta jest gotowa na wiele scenariuszy i atakuje dokładnie w momencie, kiedy postaci w Fortnite spada poziom energii. Zastosowany algorytm bazujący na AI umożliwia startupowi inSTREAMLY właśnie w takich momentach podczas streamu na platformie Twitch wyświetlać komunikat Małego Głoda.



Do walki z uczuciem ssania w żołądku, atakującym między posiłkami, dołączyli jedni z topowych polskich streamerów Fortnite na Twitchu – Taiovsky Crew, czyli Patryk „Taiovsky” Winny i Paweł „LiLqki” Knicz, a także Jakub "Hycel" Krawczyk i Dominik "Beznickos" Przygoda. Codziennie od 19 do 26 lutego ekipa streamerów prowadzi transmisje na Twitchu, by na froncie zmierzyć się z Małym Głodem i poznać sprawdzoną metodę na głoda.