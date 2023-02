Mamia powalczy z Dada i Lupilu. Aldi realizuje założenia sprzedaży

Aldi dba o wygląd opakowań marki własnej. Tym samym zmienia się szata graficzna chusteczek nawilżających dla dzieci. Nowe opakowanie jest teraz utrzymane w pastelowej palecie barw, dodano również ilustracje zwierząt - wszystko po to, aby stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla użytkowników i wpisywało się w najnowsze trendy produktów dla dzieci. Dodano również elementy graficzne podkreślające zalety i cechy produktu.

Produkty dla dzieci to łakomy kąsek dla dyskontów



Aktualnie Mamia to łącznie 10 produktów. Rodzice i opiekunowie znajdą w niej podstawowy asortyment w zakresie artykułów higienicznych dla dzieci i niemowląt - chusteczki nawilżające, pieluszki, żel do mycia i szampon 2w1, czy gąbki. Mamia to marka własna ALDI.

Przypomnijmy, że marki własne to 80 proc. obrotu w Aldi. Udział ma się jeszcze zwiększyć.