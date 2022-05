Manager z Lidla wchodzi do zarządu Dr. Oetker

Dr Joerg Uffmann został wybrany nowym członkiem międzynarodowego zarządu w firmie Dr Oetkera. W radzie spółki zasiądzie 1 czerwca.

Będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój procesów w organizacji. Do tej pory dr Joerg Uffmann odpowiadał za procesy optymalizacji w niemieckim Lidlu, gdzie pracował na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Z kolei Martin Reintjes opuści międzynarodowy zarząd Dr. Oetkera 30 czerwca. Do tej pory odpowiadał za międzynarodową sprzedaż do krajów Europy Zachodniej. Od 1 lipca Reintjes dołączy do rady doradczej firmy. Jego obowiązki przejmie Georg Herdeegen Parsbo, który odpowiada za zasoby ludzkie i szkolenia w krajach Azji i Afryki.